Todos os jogos do Meta Quest 2 anunciados no Meta Connect

(Pocket-lint) - Durante o evento Meta Connect, a empresa revelou uma série de novos jogos que vieram especificamente para o fone de ouvido Meta Quest 2.

O Quest 2 é um dos fones de ouvido VR mais populares no momento e não é nenhuma surpresa ver uma série de grandes jogossendo adicionados à biblioteca.

Aqui está um resumo dos que merecem atenção:

Marvel's Iron Man VR

Em breve você será capaz de estourar em seu fone de ouvido Meta Quest 2 e na armadura icônica do Homem de Ferro. Você estará viajando pelo mundo e enfrentando um hacker e seu exército de zangões. Este está sendo criado por Camouflaj e Endeavor One junto com a Sony Interactive Entertainment e a Marvel Entertainment. Diz-se que será um momento de diversão para os fãs da Marvel, com muitas referências que eles apreciarão.

População: Uma caixa de areia

Population One já existe há algum tempo e já provou ser um jogo multiplayer VR popular. No entanto, está prestes a melhorar em dezembro, como a População: Uma Caixa de Areia se lança. Isto dará aos jogadores a capacidade de criar seu próprio conteúdo com uma caixa de areia que inclui todos os tipos como uma base lunar, uma vila Viking e muito mais.

Entre nós VR

Se você amava o Among Us, então você ficará satisfeito em ler que o Among Us VR está se aproximando rapidamente. Também vai ser agradavelmente acessível. Se você o pré-encomendar agora você também pode receber um item de bônus dentro do jogo.

Como antes, o objetivo é trabalhar com sua equipe para continuar navegando pelo espaço ou trair a todos e alegar completa ignorância. Entre nós o VR suporta até 10 jogadores e se você já jogou o jogo original, a versão VR será muito familiar para você.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Capítulo 2: Retribuição

The Walking Dead: Saints & Sinners é uma fantástica excursão ao universo dos Walking Dead. Em breve haverá um acompanhamento onde você poderá voltar a Nova Orleans, infestada de caminhantes, e se esgueirar enquanto caça por saque.

Diz-se que esta segunda viagem será mais perigosa e que os recursos também serão escassos, o que realmente acrescentará mais emoção às emoções. Há também o perigo adicional do Axeman:

"O Axeman é alguém com quem você terá que lutar e é parte da razão pela qual nosso jogo se chama Retribuição", diz Mark Domowicz, Diretor de Jogos no Capítulo 2: Retribuição na Skydance Interactive. "Como você deve ter suposto, você precisará usar seu cérebro para descobrir como lidar com este novo nível de ameaça. Ele é na verdade um grande exemplo de como nossa jogabilidade está evoluindo para o Capítulo 2. O nível de desafio ao longo do jogo aumentou tanto em escala quanto em variedade, e mal podemos esperar para ver como nossos Turistas vão lidar com o que estamos jogando contra eles".

Behemoth

Da equipe por trás de The Walking Dead: Saints & Sinners vem outro jogo ambientado em um mundo novo e sombrio. É construído de baixo para cima para o VR e promete algumas aventuras de sobrevivência. Skydance Interactive diz que o jogo é construído usando elementos que ele aprendeu sobre o que significa lutar por sua própria sobrevivência no VR. Isto certamente deve torná-lo interessante.

Escrito por Adrian Willings.