Os vazamentos do Meta Quest 3 sugerem um fone de ouvido de realidade mista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta Connect está se aproximando rapidamente e esperamos alguns grandes anúncios e revelações da Meta sobre seus planos para os futuros fones de ouvido VR.

Vimos uma boa provocação sobre o que a empresa está trabalhando em junho e o Meta Quest Pro (anteriormente chamado de Projeto Cambria) também vazou no início deste mês. Agora, alguns vazamentos da Meta Quest 3 apareceram online.

O analista de hardware da XR, Brad Lynch (também conhecido como SadlyItsBradley) postou um vídeo que mostra a renderização CAD do Meta Quest 3, também conhecido como "Projeto Stinson".

De acordo com suas fontes, o Meta Quest 3 será essencialmente uma mistura do próximo Meta Quest Pro e do anterior fone de ouvido Meta Quest 2.

Há algumas dicas interessantes nestas renderizações CAD que sugerem que o Meta Quest 3 será um fone de ouvido de realidade mista e não apenas seu fone de ouvido de realidade virtual médio. Ele também terá as mesmas lentes de panqueca que aparecerão no Meta Quest Pro. Estas também são similares às do fone de ouvido Pico que foi anunciado recentemente.

Os jogadores da VR ficarão satisfeitos em saber que haverá uma roda IPD manualmente ajustável no fone de ouvido, bem como um choque no armazenamento interno (até 512GB) e na RAM (12GB). Também será atualizado com o mais novo chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.

Ao contrário do Meta Quest Pro, o Meta Quest 3 não incluirá rastreamento de olhos ou rosto. Esta é provavelmente uma medida de economia de custos para que a empresa possa manter o preço do Quest 3 baixo e mais acessível para os consumidores.

Espera-se que o Quest 3 seja lançado em 2023 e poderemos saber mais sobre ele na Meta Connect em breve.

Escrito por Adrian Willings.