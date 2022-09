Como transmitir filmes e programas de TV em seu Meta Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Meta Quest 2 não é apenas para jogar jogos de realidade virtual, ele também lhe oferece a possibilidade de ter uma experiência solitária de assistir a filmes. Ao colocar seu fone de ouvido VR favorito, você pode se transportar para um espaço virtual com uma tela muito maior do que provavelmente você tem em sua casa.

Há várias maneiras diferentes de assistir seu programa de TV favorito ou perder-se em um filme com o Quest 2. Portanto, fique conosco enquanto o orientamos sobre como começar.

Como transmitir Netflix em sua Quest 2

Se Netflix é sua plataforma de streaming de escolha, então há boas notícias, pois é realmente fácil começar a assistir ao conteúdo Netflix em seu fone de ouvido de realidade virtual preferido. A maneira mais fácil de fazer isso é fazer o download do aplicativo Netflix a partir da loja. Ele é gratuito naturalmente. Embora você precise ter uma assinatura Netflix para assistir ao conteúdo.

Usando o aplicativo Netflix, você pode sentar-se em uma cabine de log com uma tela absolutamente maciça para assistir ao seu conteúdo. É grande e imponente e provavelmente maior do que a TV em sua sala de estar. Além disso, tem o bônus adicional de ser sua própria tela privada para que ninguém veja o que você está assistindo. Para começar, siga estes passos:

Pressione o botão de menu no controlador à direita Clique no ícone do saco de compras laranja e branco (a loja) na parte inferior Clique para pesquisar na parte superior da tela Digite "Netflix" usando o teclado na tela Clique no aplicativo e clique para baixá-lo Uma vez baixado, você pode acessá-lo através do botão de aplicativos (nove quadrados no lado direito do menu) Quando você o tiver aberto, você precisará fazer login em sua conta Netflix Siga as instruções para fazer login lá ou em um navegador fora do fone de ouvido, se for mais fácil Comece a observar

Ao observar, você pode optar por manter o fundo da cabine de madeira ou mudar para "Teatro do Vácuo", clicando no botão na parte superior esquerda da tela (no manto). Isto o coloca em um modo onde tudo o que você pode ver é a tela cercada pela escuridão.

Você também pode optar por reposicionar e redimensionar a tela a partir das opções. Assim, você pode torná-la ainda mais confortável de observar.

Obviamente, esta é uma ótima maneira de assistir Netflix, pois você pode deitar na cama e fazer isso ou assistir na sala de estar ou em outra sala de sua casa com facilidade.

Como transmitir o vídeo do Amazon Prime no Quest 2

Os membros doAmazon Prime nos EUA e no Reino Unido podem usar seus fones de ouvido VR portáteis favoritos para assistir o Amazon Prime Video em sua própria tela pessoal.

O aplicativo Prime Video VR dá aos usuários acesso a todo o conteúdo do Amazon Prime Video em um espaço de visualização de realidade virtual. Você pode assistir a todos os seus programas Prime favoritos da mesma forma que você normalmente assistiria, apenas em uma tela de visualização grande e pessoal.

Coloque seu fone de ouvido VR, abra o aplicativo e você será transportado para uma cidade virtual de desenhos animados onde poderá navegar por todo o conteúdo disponível e lançar shows ou filmes com o clique de seu controlador.

Você obtém uma experiência de visualização muito mais pessoal e privada desta maneira - bloqueando o resto do mundo para mergulhar no conteúdo do vídeo. Também traz a experiência de cinema para sua própria casa sem todos os custos de telas grandes, projetores ou configurações de som surround.

Amazon Prime Video VR também tem uma série de vídeos de 360 graus em estilo VR disponíveis para assistir. Para começar, siga estes passos:

Pressione o botão de menu no controlador do lado direito Clique no ícone do saco de compras laranja e branco (a loja) na parte inferior Clique para pesquisar na parte superior da tela Digite "Prime Video VR". Clique no aplicativo e clique para baixá-lo Uma vez baixado, você pode acessá-lo através do botão de aplicativos (nove quadrados no lado direito do menu) Carregue o aplicativo e faça o login com os detalhes de sua conta no Amazon Prime Aproveite

Conteúdo de streaming com tela grande em sua Quest 2

Bigscreen é um aplicativo gratuito que você pode usar em seu Quest 2. Este aplicativo permite que você mergulhe com facilidade em seu próprio teatro virtual. A tela grande tem muitos usos diferentes, não é apenas para assistir TV e filmes. Você também pode usá-lo para fazer coisas como ver remotamente a tela de sua área de trabalho e assistir a salas de aula virtuais ou experiências sociais virtuais.

Mas também é possível usar a tela grande para assistir a muitos conteúdos diferentes. Você também pode compartilhar sua tela com amigos para uma experiência privada de assistir.

A maneira mais fácil de assistir com a Bigscreen é com a área de trabalho remota:

Primeiro baixe e instale o aplicativo Bigscreen pesquisando a loja em seu Quest 2 Uma vez lá, clique na opção de área de trabalho remota Enquanto isso, em seu PC, visite o site Remote Desktop em seu navegador e faça o download do aplicativo lá Abra o aplicativo em seu computador, depois conecte-o ao seu aplicativo VR Então tudo o que você precisa fazer é carregar seu serviço de streaming ou site de vídeo favorito em seu navegador e site de volta para assistir

A tela grande é ideal se você quiser assistir conteúdo da Hulu, Paramount+ ou Disney+. Você pode simplesmente seguir os passos acima e depois carregar os sites relevantes em seu navegador de sua escolha.

Como assistir ao YouTube em sua Quest 2

Como você já deve ter percebido, há muitas opções para assistir ao conteúdo de vídeo em sua Quest 2. Outra delas é o YouTube. Há um aplicativo dedicado do YouTube VR que você pode baixar da loja.

Este aplicativo permite que você assista a todo o conteúdo usual do YouTube, no qual você normalmente afundaria seus dentes. Ele também lhe dá acesso para assistir todo o conteúdo 360 graus e VR disponível no YouTube.

Há uma grande quantidade de conteúdo gerado por usuários como este para assistir também, portanto, carregue o aplicativo e assista.

