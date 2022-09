Como compartilhar jogos em sua Meta Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você sabia que é possível compartilhar jogos e aplicativos em sua Quest 2?

Meta fez isso para que você possa compartilhar jogos através de dois fones de ouvido Meta Quest 2, tornando possível aos membros da família jogar os mesmos jogos sem ter que comprar os jogos duas vezes.

Este não é o caso de tudo, pois os desenvolvedores de jogos e aplicativos precisam optar pelos recursos de compartilhamento para permitir que os usuários tenham acesso a ele. Mas na maioria dos casos, você pode seguir este guia para começar a compartilhar os jogos com facilidade.

Como fazer para compartilhar na Quest 2

A fim de compartilhar jogos em uma Quest 2, você precisa primeiro ser a conta principal no fone de ouvido. Depois, é preciso criar uma subconta para permitir o acesso aos jogos. Isto é bom se você tiver um novo fone de ouvido com o qual queira compartilhar jogos, por exemplo, se você comprou um como presente para um membro da família. Mas se o fone de ouvido já tiver uma conta e jogos nele , então será necessário um reset de fábrica que poderá causar problemas.

Com isso em mente, o primeiro passo para compartilhar jogos é criar uma conta adicional na Quest 2 com a qual você deseja compartilhar.

Como criar uma sub-conta no Meta Quest 2

O primeiro passo aqui é acessar o Quest 2 com o qual você deseja compartilhar e fazer login em sua conta Meta. Em seguida, você precisa adicionar uma sub-conta para conceder acesso. Para fazer isso, siga estes passos:

Ligue seu fone de ouvido e coloque-o Pressione o botão de menu no controlador à direita para acessar o menu Clique no relógio na parte inferior esquerda para acessar as configurações rápidas Clique nas configurações Encontre as configurações de contas e clique que Clique para adicionar uma conta Deixar a outra pessoa entrar em sua conta e adicioná-la ao fone de ouvido

Ativar o compartilhamento de aplicativos nas configurações da Quest 2

Quando a subconta tiver sido adicionada à Quest 2 em questão, você poderá então ativar o compartilhamento, seguindo estes passos:

Ligue seu fone de ouvido e coloque-o Pressione o botão de menu no controlador à direita para acessar o menu Clique no relógio na parte inferior esquerda para acessar as configurações rápidas Clique nas configurações Clique em contas Em seguida, procure o botão para ligar o compartilhamento de aplicativos e pressione que

Uma vez feito isso, a conta secundária terá então acesso a todos os seus aplicativos e jogos. Os salvamentos e o progresso do jogo estarão ligados à subconta, o que significa que não há interferência no seu próprio progresso no jogo.

Vale notar que a subconta pode comprar jogos e aplicativos, mas estes não serão compartilhados com a conta principal de administração ou outras contas adicionais no fone de ouvido.

O uso desta técnica de compartilhamento também tem outras implicações, que foram registradas oficialmente pela Meta:

"Você ainda pode fazer login em vários dispositivos ao mesmo tempo. Entretanto, você não poderá usar a mesma conta para executar o mesmo aplicativo em vários dispositivos simultaneamente. Contas diferentes podem simultaneamente acessar um aplicativo compartilhado em vários fones de ouvido, tendo em mente que você só pode ativar o App Sharing em um único dispositivo no momento".

E quanto aos jogos multiplayer?

Este jogo compartilhado para o Quest 2 não é realmente destinado a jogos multiplayer. Você normalmente não pode usá-lo para rodar o mesmo jogo em dois fones de ouvido diferentes e participar juntos de um jogo multiplayer.

É realmente destinado a permitir o acesso a experiências de um único jogador separadamente sem comprar o jogo duas vezes.

Escrito por Adrian Willings.