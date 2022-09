Como reembolsar um jogo na Meta Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você comprou um jogo para seu Meta Quest 2 e se arrependeu após a compra, há boas notícias, pois você pode solicitar um reembolso.

Há muitos jogos bons para o Meta Quest 2, mas às vezes é difícil saber se você vai gostar de algo antes de experimentá-lo. Assim como nos jogos comprados no Steam, a Meta tem uma política muito boa de reembolso de jogos. Portanto, em alguns casos é possível obter um reembolso e recuperar seu dinheiro ganho duramente. Fique conosco para descobrir como.

Você atende às exigências da política de reembolso?

Para ser elegível a um reembolso de jogo para sua Quest 2, você precisa primeiro atender aos requisitos necessários. Se você não o fizer, é provável que não possa. Para ser elegível, você precisa:

Ter usado o jogo ou aplicativo por menos de duas horas no total

Solicitar o reembolso no prazo de 14 dias após a compra

Como solicitar um reembolso em sua Quest 2

A fim de solicitar um reembolso, o primeiro passo é abrir o aplicativo em seu smartphone. Inicie o aplicativo Meta Quest em seu telefone Android ou um iPhone Apple para começar. Em seguida, siga estes passos:

Clique no botão de menu no canto inferior direito do aplicativo. A partir daí, clique no botão de configuração Em seguida, procure a opção de histórico de compras Clique nisso e encontre o jogo que você deseja reembolsar Clique nisso e você deve então ver uma opção para "solicitar reembolso".

Neste ponto, você pode achar o jogo ou aplicativo inelegível para reembolso, se não, então você pode enviar seu pedido e aguardar o feedback.

Uma vez solicitado o reembolso, você não poderá mais usar o jogo e poderá levar até sete dias antes de ouvir se sua solicitação foi aprovada. Você pode verificar nas configurações do histórico adquirido para ver o status de sua solicitação a qualquer momento.

Se o pedido de reembolso for aprovado, você receberá o dinheiro de volta através do mesmo método que usou para comprar. Isto pode acrescentar mais tempo ao processo de reembolso, dependendo do fornecedor do serviço de pagamento.

Solicitando um reembolso para um jogo de talentos

Também é possível solicitar um reembolso em um jogo de sobredotação em sua Quest 2.

Se um amigo comprou para você um jogo que não funciona corretamente ou você não está gostando, então você pode solicitar um reembolso por ele. No entanto, você precisará se adequar aos mesmos critérios que para um reembolso. Portanto, você não deve tê-lo usado por mais de duas horas e deve solicitar um reembolso em menos de 14 dias a partir da compra original.

Se você solicitar um reembolso para um jogo de presente e este for aprovado, os fundos serão devolvidos à pessoa que lhe enviou o presente em primeiro lugar.

Para solicitar um reembolso por um presente, abra o Meta App em seu telefone e siga estes passos:

Clique no botão de menu no canto inferior direito do aplicativo. A partir daí, clique no botão de configuração Clique em administrar presentes e selecione o "redimido". Encontre o aplicativo ou jogo que você deseja reembolsar e clique nele Clique em "solicitar reembolso".

Assim como no pedido de reembolso dos jogos que você adquiriu, pode levar até sete dias para que o pedido seja processado e mais tempo para que o dinheiro seja devolvido ao presenteador.

E se o reembolso for negado?

Às vezes você pode achar que seu reembolso é negado ou talvez esteja fora do prazo porque você esqueceu de solicitar um reembolso e os 14 dias já se passaram.

Se você achar que merece um reembolso porque comprou um jogo que simplesmente não funciona ou está cheio de bugs e outros problemas, então você ainda pode ter um caminho a explorar. Se você se encontrar preso, você pode entrar em contato com o Suporte ao Cliente Meta aqui e solicitar ajuda.

Para saber mais, dê uma olhada na Política de Reembolso de Conteúdo da Meta Quest/Rift.

