Como lançar Meta Quest 2 em sua TV para que outros possam vê-lo jogar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Acredite ou não, a Meta Quest 2 pode ser mais do que uma experiência solitária. Enquanto você se diverte em VR, você pode compartilhar sua visão em sua TV para que outros possam ver a diversão se desenrolar.

Algumas das melhores experiências do Quest 2 podem ser ainda mais divertidas quando outros estão assistindo. Mesmo que eles estejam apenas rindo enquanto você não consegue enfrentar as hordas de mortos-vivos ou perdendo seu tempo no Beat Saber. Se você estiver se revezando para jogar, isso pode realmente contribuir para a experiência.

Lançar sua Quest 2 em sua TV também é bastante simples. Embora você precise de um dispositivo Google Chromecast ou de uma TV com capacidade de casting. Se você já pode lançar vídeo de seu telefone para sua TV, então você está pronto.

Veja aqui como lançar seu Meta Quest 2 para sua TV para que outros possam vê-lo jogar facilmente.

Como começar a lançar o Quest 2 em sua televisão

Assumindo que você já tenha seu Chromecast ou a TV pronta para fundição conectada e ligada, é bastante fácil começar a fundir seu Quest 2 em sua televisão:

Certifique-se de que tanto sua TV quanto seu Quest 2 estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Com seu fone de ouvido Quest 2 ligado, pressione o botão Oculus no controlador do lado direito. Isso fará surgir o menu. Em seguida, clique na seta branca na caixa rosa. Clique no elenco na parte superior esquerda do menu seguinte que aparece. Na lista de dispositivos, encontre a TV relevante. Talvez você precise então confirmar a conexão em seu PC. Bata duas vezes na cabeça para ativar a passagem para descobrir ou tirar o fone de ouvido para confirmar. Aproveite!

Assim como sua TV, você verá que há outras opções para fundir sua Quest 2 também. Você pode optar por lançar para um PC e assistir em um navegador. Você precisará visitar o site da Oculus e fazer o login com antecedência. Mas isto lhe dá a opção de lançar em um desktop ou laptop ao invés de sua televisão.

Você também pode lançar para o aplicativo Oculus em seu telefone.

Como parar de lançar

Quando terminar, você pode parar de fundir seguindo os mesmos passos:

Clique no botão Oculus no controlador do lado direito. A partir do menu clique no botão compartilhar. Clique no botão de fundição e clique para interromper a fundição. Alternativamente, basta segurar o botão de ligar/desligar o fone de ouvido e clicar para desligá-lo.

Escrito por Adrian Willings.