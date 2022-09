Meta Quest Pro vazamentos on-line com vídeo de descaixotamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ouvimos algumas coisas sobre o próximo fone de ouvido VR da Meta durante os últimos meses. De fato, soubemos recentemente que o Meta Quest Pro (anteriormente chamado de Projeto Cambria) provavelmente será lançado em algum momento em outubro de 2022. Muito provavelmente ele será revelado durante o Meta Connect 2022.

Portanto, faz sentido então, que outros vazamentos e informações tenham sido enganados.

Agora alguém postou um vídeo de descompactação do Quest Pro depois de descobrir que ele foi deixado para trás em um hotel. A Zectariuz Gaming compartilhou um clipe no Facebook do Quest Pro com "NOT FOR RESALE - ENGINEERING SAMPLE" claramente marcado na caixa.

De acordo com o cartaz original, a caixa foi descoberta à esquerda no hotel onde eles trabalham. O fone de ouvido descoberto certamente se parece com os rasgos e outros vazamentos que já vimos antes.

Pelo que podemos ver, o novo fone de ouvido tem três câmeras externas de rastreamento na frente e uma de cada lado. Os controladores também foram atualizados, pois os anéis clássicos da Quest 2 foram abandonados em favor de um design mais aerodinâmico.

Ainda não foi oficialmente revelado muito sobre o fone de ouvido, embora saibamos que ele será significativamente mais caro do que o Quest 2. Meta também disse internamente que o fone de ouvido está configurado para ser um dispositivo "prosumer / industrial-grade mixed reality". Portanto, espera-se que as especificações correspondam ao preço e a dispositivos rivais como o HTC Vive Focus 3.

Esperamos saber mais no Meta Connect 2022 em outubro.

Escrito por Adrian Willings.