Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Meta, empresa controladora do Facebook, lançou as contas Meta. É um novo sistema de login para usuários Quest e Rift, oferecendo-lhes uma maneira de acessar seus fones de ouvido VR sem precisar de uma conta no Facebook ou Instagram. A atualização está sendo feita globalmente de forma gradual, de acordo com Meta. Aqui está um guia sobre como criar ou mudar para uma conta Meta quando a opção estiver disponível para você.

A partir de agosto de 2022, você não precisará de uma conta no Facebook ou Instagram para acessar os fones de ouvido Quest e Rift VR. "Isto dará a todos mais opções sobre como você aparecerá no metaverso", explicou o Meta CEO Mark Zuckerberg em um post no Facebook. Se você não vê a opção de criar uma conta Meta (e posteriormente um perfil Meta Horizon) imediatamente, você deve receber a atualização "em breve", de acordo com o post do blog da Meta.

Se você é um novo proprietário orgulhoso de um headset Quest e quer usá-lo com seu e-mail em vez de Facebook ou Instagram, o processo de configuração é super simples. Baixe o aplicativo móvel Oculus em seu dispositivo iOS ou Android e ligue seu fone de ouvido VR para começar a usá-lo.

Primeiro você receberá um código para emparelhar seu fone de ouvido VR com o aplicativo Oculus. Você verá então a opção de entrar com o Facebook ou Instagram. Alternativamente, você pode criar uma conta Meta via e-mail. Ao escolher a opção Conta Meta, você não precisa mais de uma conta no Facebook ou Instagram para usar seu Quest.

Você ainda pode entrar com esses serviços para que você possa talvez usar a plataforma Messenger, mas não é necessário. Após a criação de uma conta Meta, você será direcionado para a configuração do seu perfil Meta Horizon. Escolha um nome de exibição, nome de usuário e imagem de perfil.

Ajuste suas configurações de privacidade para abrir para todos, amigos e familiares, ou sozinho.

Usuários da Quest: Ir para meta.com/setup para começar

Ir para meta.com/setup para começar Usuários do Rift: Ir para meta.com/websetup para começar

Se você já é um usuário de fones de ouvido Quest ou Rift VR que faz login via sua conta no Facebook, então você precisa esperar para receber uma atualização no aplicativo móvel Oculus. Quando ele chegar, o aplicativo irá direcioná-lo a visitar meta.com/setup se você estiver na Quest ou meta.com/websetup se você estiver na Rift. Lá, você pode criar uma conta Meta, e verá a opção de remover o Facebook e usar seu e-mail em seu lugar.

Se você mudar para uma conta Meta (em vez de continuar a fazer login com o Facebook ou Instagram), nada deve ser perdido. Suas compras, amigos e progresso do jogo serão automaticamente transferidos para sua nova conta. Entretanto, se você remover suas contas no Facebook e Instagram, você não poderá usar o Messenger ou procurar por amigos na plataforma, obviamente.

Além disso, uma vez que você criar uma conta Meta, você será direcionado a criar um perfil Meta Horizon, completo com um nome de usuário para você usar no próprio metaverso da Meta.

Se seu fone de ouvido Quest ou Rift VR estiver atualmente vinculado a uma conta Oculus, você precisará registrar-se em uma conta Meta para continuar usando o dispositivo depois de 1 de janeiro de 2023.

Escrito por Maggie Tillman.