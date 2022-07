Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta anunciou que seu fone de ouvido Meta Quest 2 VR terá um forte aumento de preço a partir de 1 de agosto de 2022.

O Meta Quest 2 (mais conhecido como Oculus Quest 2) é um fone de ouvido sem fio com uma biblioteca de jogos e aplicativos decente. Atualmente custa US$299 para o modelo de 128GB, US$399 para o de 256GB (£299 e £399 no Reino Unido), mas ganhará um aumento de US$100 a partir do início do próximo mês.

Para suavizar o golpe, Meta incluirá uma cópia gratuita do Beat Saber "por um tempo limitado".

Todos os acessórios e unidades remodeladas do Meta Quest 2 também terão seus preços aumentados.

Como você ainda tem alguns dias antes do aumento de preço, você ainda pode obter um Meta Quest 2 ao preço atual de inúmeros varejistas.

Meta explica a caminhada conforme necessário para que ela possa continuar a investir na realidade virtual: "Investimos bilhões de dólares para ajudar a cultivar um próspero ecossistema VR. Agora, estamos fazendo uma mudança que nos ajudará a continuar a investir a longo prazo e continuar impulsionando a indústria de RV com o melhor hardware da categoria, jogos repletos de ação e pesquisa de ponta no caminho para dispositivos verdadeiramente de próxima geração", disse Meta em uma declaração.

Os preços aumentarão em todas as regiões onde o fone de ouvido estiver disponível. No entanto, estamos aguardando o preço final para o Reino Unido e a Europa.

Escrito por Rik Henderson.