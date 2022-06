Protótipos de Meta VR provocados por Zuckerberg

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início de 2022, soubemos que o Meta's Reality Labs gastou uns espantosos US$ 10 bilhões em realidade virtual. Agora o Meta CEO Mark Zuckerberg tem mostrado o que a empresa está trabalhando com uma provocação de vários protótipos de VR.

Este olhar sobre o que a Reality Labs tem trabalhado mostra em que a empresa tem gasto esse dinheiro e como o futuro da VR pode ser.

Já sabemos que a Meta Quest 2 é incrivelmente popular. Ele regularmente supera as pesquisas de hardware da Steam como o fone de ouvido VR mais usado no PC e no ano passado bateu recordes de vendas e superou 10 milhões de unidades vendidas. Portanto, não é surpresa que a Meta esteja trabalhando em futuros fones de ouvido para segui-lo.

Durante uma mesa redonda virtual, o Meta CEO Mark Zuckerberg mostrou uma série de protótipos de VR que a empresa tem trabalhado. Estes vários fones de ouvido representam o roteiro da empresa para o futuro dos inovadores fones de ouvido VR.

Estes dispositivos, codinome Butterscotch, Starburst, Holocake 2 e Mirror Lake, estão longe de estar prontos para o consumidor, mas demonstram os objetivos do Reality Labs e o que ele está tentando criar.

Os protótipos também representam a tentativa da empresa de atingir vários objetivos diferentes para a realidade virtual. O Butterscotch, por exemplo, tem como objetivo criar um display de quase qualidade com uma resolução de alta qualidade. Essa resolução não só seria 2,5 vezes maior que a Quest 2, mas também suficientemente clara para que os usuários pudessem ver facilmente a linha de visão 20/20 em um quadro de olhos.

Butterscotch é o mais recente protótipo de resolução da retina e aparentemente chega perto da resolução da retina a 55 pixels por grau. A empresa diz que não há displays capazes de suportar resolução da retina em todo o campo de visão, então a equipe reduziu o campo de visão e criou uma lente híbrida para atender a essa necessidade.

Mark Zuckerberg e o cientista chefe do Reality Labs Michael Abrash também falaram sobre a importância da profundidade do foco. Portanto, a empresa está procurando implementar a tecnologia varifocal nestes protótipos de VR.

Isto funciona usando a tecnologia de rastreamento ocular para ver onde o usuário está olhando e depois mover as lentes dinamicamente para ajudar com o foco da lente. Isto funciona de maneira semelhante ao modo como uma lente de câmera funciona e ajuda a ajustar a visão.

A compensação de distorção em tempo real também é usada para garantir que o que o usuário está olhando esteja em foco. Com este protótipo, a empresa realizou testes com o usuário para ver como as pessoas se dariam no mundo real. O resultado é menos fadiga ocular e uma melhor experiência geral. A Meta tem trabalhado nesta tecnologia desde 2017 e desde então acrescentou lentes de cristal líquido e se baseou em suas pesquisas para criar uma profundidade de foco mais convincente na realidade virtual.

Esta lógica também ajuda com o desempenho geral do fone de ouvido. Se o dispositivo só precisa tornar o que está em foco na mais alta qualidade, então a visão periférica do usuário não exigirá tanto poder de processamento. Isto mantém as necessidades de desempenho reduzidas e, portanto, economiza a vida útil da bateria de um fone de ouvido sem fio ou temperaturas do fone de ouvido que, de outra forma, poderiam funcionar muito quente e se tornar desconfortáveis.

Meta está claramente ciente da necessidade de equilibrar todas as características do fone de ouvido para alcançar os melhores resultados possíveis e, ao mesmo tempo, criar algo que seja confortável, acessível, acessível e satisfatório de usar.

Meta diz que outra característica chave dos futuros dispositivos VR será o HDR. Se uma tela VR for brilhante, então as cores irão aparecer e será mais convincente e imersiva. Atualmente, o Quest 2 tem um brilho máximo de cerca de 100 lêndeas, mas a empresa está visando muito mais alto.

Outro protótipo, codinome Starburst, tem como objetivo criar uma tela HDR de alta qualidade para VR. Atualmente, ele usa lâmpadas brilhantes atrás dos painéis para atingir níveis elevados de até 20.000 lêndeas de brilho. Diz-se que o Starburst é "extremamente impraticável" neste ponto, pois é tão pesado que precisa de alças para segurá-lo e usá-lo, mas faz parte das iterações planejadas para o futuro.

Todos estes vários protótipos apresentam diferentes tecnologias que a empresa espera eventualmente se reduzir a algo mais amigável ao consumidor e algo que combine toda a tecnologia em um pacote compacto.

Holocake 2 é um dispositivo experimental que a Meta afirma ser o fone de ouvido VR "mais fino e mais leve" que ele já construiu. Ele usa duas tecnologias diferentes para torná-lo leve. Primeiramente, ele usa holografias de lentes. Estes são "gravações" do que acontece quando a luz os atinge, em vez de desenhos clássicos de lentes. Portanto, estas lentes holográficas podem ser mais lisas do que as lentes tradicionais. Holocake 2 também usa reflexão polarizada para a luz que vai atingir o olho. Assim, o dispositivo pode ser mais fino e mais leve.

Mas o Holocake 2 requer laser e, atualmente, estes são muito caros para um fone de ouvido razoavelmente acessível. Uma vez que a tecnologia está lá, então há um "caminho claro para óculos de sol como os visores VR".

Mirror Lake é outro fone de ouvido em obras, mas que está apenas na fase de conceito no momento. O objetivo com este fone de ouvido é uma tecnologia fina, plana e leve embalada dentro de um confortável dispositivo VR.

Michael Abrash explicou que o Mirror Lake "...mostra como poderia ser um sistema completo de exibição de próxima geração...", mas é apenas um conceito no momento.

Portanto, está claro que Meta tem um monte de coisas em andamento. Não há fones de ouvido confirmados nesta demonstração que podemos esperar ver a qualquer momento em breve, mas sabemos que o Projeto Cambria está em andamento e aparecerá mais tarde em 2022.

Escrito por Adrian Willings.