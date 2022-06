Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta provocou uma visão do futuro dos fones de ouvido com uma visão conceitual de um fone de ouvido fino sendo usado para fins de treinamento.

A empresa lançou uma página em seu site intitulada "O impacto do Metaverso" e nessa página declarou que está "...construindo coisas incríveis para o Metaverso". Essas coisas incluem a tecnologia para ajudar a conectar as pessoas a novas experiências virtuais. Essas experiências incluem o treinamento imersivo como permitir que um cirurgião pratique uma cirurgia intrincada na realidade virtual.

No vídeo que acompanha o vídeo, vemos um cirurgião estagiário usando um fone de ouvido futurista mais fino do que o Meta Quest 2 e até mesmo aparentemente muito mais avançado do que o Projeto Cambria.

Junto com o fone de ouvido, eles também estão usando pequenos dispositivos com aparência de dedal em todos os dedos, presumivelmente para rastrear as pontas dos dedos e traduzir os movimentos em VR.

Estas são provavelmente futuras versões mais avançadas das Luvas Felizes que a empresa já mostrou antes. Embora estas sejam claramente muito mais futuristas e pouco provável que se tornem realidade em breve.

Naturalmente, isto é apenas uma provocação de como poderia ser o futuro do VR e o metaverso, não algo que a empresa provavelmente produzirá no momento. Pelo que podemos dizer, o objetivo é criar várias experiências para todos, treinamento para funcionários, experiências educacionais para estudantes e aventuras imersivas para nos ajudar a escapar da realidade.

Estamos certamente interessados em um futuro de RV simplificado sem cabos ou amarras para restringir seus movimentos e rastreamento de mãos e dedos em tempo real para uma sensação "real" do mundo RV. Coisas emocionantes por vir.

Escrito por Adrian Willings.