Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de seu Quest Gaming Showcase anual, a Meta revelou que há um novo jogo interessante chegando ao seu headset Quest 2 - um título multiplayer Ghostbusters VR.

O jogo tem um trailer pré-renderizado rápido que pretende dar um sentido para o tipo de co-op shenanigans que ele pode oferecer, que você pode assistir abaixo.

nDreams, o estúdio de desenvolvimento por trás do projeto, tem alguma experiência VR após criar Far Cry VR: Dive Into Insanity uma experiência que o levou de volta ao mundo do vilão icônico do Far Cry 3, Vaas.

Este novo jogo será mais ambicioso, porém, até porque você poderá jogar online com amigos em seu novo cenário de São Francisco.

Aparentemente haverá uma campanha decentemente longa que você poderá jogar sozinho ou com amigos, ao invés de qualquer tipo de modalidade competitiva, o que nos parece interessante. Mas teremos que esperar para saber mais - o trailer não contém nenhuma jogabilidade real que possamos discernir.

Ele também não termina com uma data de lançamento vaga, então poderíamos esperar um pouco antes de ser realmente jogável. Quando isso acontecer, será apenas na mais nova geração Quest 2, não na Quest original.

Escrito por Max Freeman-Mills.