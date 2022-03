Em breve você poderá acompanhar suas estatísticas de condicionamento físico do Oculus no Apple Health e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Meta anunciou que em breve você poderá rastrear sua atividade física a partir do fone de ouvido Meta Quest 2 com mais facilidade por meio do telefone.

A empresa sabe que muitas pessoas estão usando o headset Quest 2 para manter a forma. Queimando calorias em vários jogos e experiências de alta intensidade como FitXR, Supernatural, Lifeboxer e Beat Saber. Esses mesmos usuários também querem acompanhar quanto tempo gastaram nas experiências, quantas calorias queimaram e o progresso geral.

Melhores jogos Oculus Quest e Quest 2: as melhores experiências que valem a pena possuir para esses fones de ouvido VR sem fio

Próximos jogos Oculus Quest e Quest 2: experiências VR a serem observadas

Esses dados estão disponíveis por meio do rastreador Oculus Move, mas estão dentro do fone de ouvido e não estão prontamente disponíveis em outros lugares. Isso está prestes a mudar, pois no próximo mês você poderá acessar esses dados de mais maneiras, inclusive via Apple Health .

Em primeiro lugar, você poderá conectar seu aplicativo Oculus Move ao aplicativo móvel Oculus . A partir daí, você poderá sincronizar suas estatísticas, incluindo dados de treino, calorias queimadas e tempo gasto em VR. Você pode ver essas estatísticas em seu telefone e compará-las mais facilmente com outras atividades.

Os usuários do iOS também poderão sincronizar esses dados com o aplicativo Apple Health e acompanhar facilmente o progresso em qualquer Apple iPhone , iPad ou Apple Watch sem inseri-los manualmente.

A empresa deixou claro que tudo isso é opt-in. Assim, você não compartilharia de repente seus dados de condicionamento físico com o Facebook, Instagram e terá que optar por vinculá-los ao Apple Health.

Se você deseja se divertir e se exercitar mais em VR, há muitas sugestões:

Escrito por Adrian Willings.