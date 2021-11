Ganhe ótimos jogos de Quest com até 50% de desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um fone de ouvido Meta Quest e está esperando por uma pechincha, então agora é a hora, pois há alguns negócios que valem a pena olhar nos próximos dias.

Na Meta Quest Store (anteriormente conhecida como Oculus Store), há uma liquidação da Black Friday em execução de agora até 28 de novembro com descontos de até 50 por cento .

Como falamos no outro dia, atualmente você pode obter um Quest 2 com um voucher de £ 50 / $ 50 de vários lugares, incluindo a Amazon. Se você preferir alguns jogos, pode atualmente obter um Quest 2 com crédito de jogo de £ 50 / $ 50 diretamente do site oficial.

Abaixo estão alguns dos nossos jogos favoritos em promoção. Recomendamos vivamente os que experimentámos.

Arizona Sunshine - economize 38% Arizona Sunshine é um dos nossos jogos VR favoritos e é muito divertido. Ainda mais atraente com um desconto. Ver oferta

Superhot VR - economize 20% Superhot VR é como nenhum outro jogo de VR que você já jogou. Totalmente agradável e agora um roubo absoluto também. Ver oferta

Credo: Rise to Glory - economize 41% Comece o seu jogo e fique em forma ao mesmo tempo enquanto luta boxe no universo Rocky. Um grande jogo com desconto de campeão. Ver oferta

Trover salva o universo - economize 41% Trover Salva o Universo certamente não é para os corajosos. Mas é hilário. Você esperaria nada menos dos criadores de Rick e Morty? Ver oferta

Be sure to check the rest of the store for even more deals as there are plenty of games on offer.