Oculus Quest Pro vaza antes do Facebook Connect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, recebemos algumas provocações da Oculus sobre os protótipos de fones de ouvido de realidade virtual em que a empresa está trabalhando. Agora, o próximo lançamento da empresa pode ter vazado.

É sugerido que este vazamento mostra o Oculus Quest Pro. Um fone de ouvido que estamos esperando há um tempo. Os vazamentos também são muito semelhantes ao protótipo de fone de ouvido que estava sendo provocado pelo vice-presidente de VR do Facebook, Andrew Bosworth, no início deste mês .

Faz sentido que começamos a ver vazamentos aparecendo, pois esperamos ouvir uma série de anúncios diferentes da Oculus e do Facebook durante o Facebook Connect no final deste mês.

As provocações do novo fone de ouvido Quest vieram através do usuário do Twitter Bastian, que postou uma série de vídeos que parecem mostrar as experiências baseadas em avatares que podemos ver na RV com o novo dispositivo.

Quest Pro / Seacliff [tópico]



encontrado por Samulia no firmware Seacliff pic.twitter.com/0pGODx2HCp - Bastian: D (@ Basti564) 24 de outubro de 2021

Esses vídeos parecem ser demonstrações legítimas da experiência do usuário ao usar o fone de ouvido em várias configurações. O primeiro mostra um usuário personalizando seu avatar e, em seguida, o mais interessante, vendo seus movimentos reproduzidos com precisão pelo avatar também.

O segundo parece mostrar um usuário manipulando um novo estilo de controlador Oculus para interagir com o mundo virtual.

Você notará que este novo controlador parece não ter o anel de rastreamento que apareceu anteriormente nos controladores Oculus Rift e Oculus Quest. Imagens do mundo real desses controladores também vazaram online recentemente . Portanto, esses dois vazamentos pelo menos confirmam um ao outro.

Os outros vídeos parecem mostrar esses controladores em algum tipo de dock de carregamento sem fio e sendo usados para tarefas de produtividade. Enquanto outro vídeo mostra jogadores jogando Beat Saber juntos e depois indo para um cinema virtual para assistir ao conteúdo juntos.

Parece que muitas coisas interessantes estão acontecendo com o Oculus e esperamos descobrir mais sobre esse novo fone de ouvido potencial no Facebook Connect em 28 de outubro.