O Facebook pode estar planejando integrar os treinos de realidade virtual Oculus ao Apple Health

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook pode em breve permitir que os usuários de seus fones de ouvido Oculus VR integrem dados de exercícios com o Apple Health .

De acordo com um relatório da Bloomberg , o código descoberto no aplicativo Oculus por um ex-desenvolvedor iOS indica que o gigante da realidade virtual está procurando ajudar os usuários a registrar dados da plataforma de fitness Oculus Move.

Isso envolveria métricas como queima de calorias e minutos de exercícios de jogos compatíveis, com o código fazendo referência ao usuário ser capaz de visualizar os dados do treino em um fone de ouvido que foi salvo anteriormente no Apple Health.

Essas são todas as informações que existem para disparar agora, mas o fato de o Facebook e o Oculus estarem considerando esse tipo de recurso internamente não é surpreendente, considerando o recente lançamento do Oculus Move.

Também seria um próximo passo natural, juntar os muitos dispositivos e aplicativos de terceiros já capazes de sincronizar com o hub de saúde da Apple.

Qualquer integração potencial com o Apple Health não é de forma alguma garantida, é claro, mesmo com o código sugerindo em sua chegada, mas é um pequeno recurso que ajudaria a melhorar e legitimar a plataforma Move.

Embora a plataforma esteja em seus estágios iniciais e ainda encontrando suporte em uma ampla gama de jogos, o fitness está cada vez mais sendo visto por gigantes da RV como Oculus e Vive como a próxima fronteira a ser conquistada.

O HTC Vive Air - um conceito de fone de ouvido de realidade virtual voltado para o condicionamento físico - vazou recentemente, com alguns elementos de design previstos para apresentar em modelos futuros.

Se veremos Oculus seguir um caminho semelhante com seu hardware, naturalmente, resta saber, mas já está claro que ele está procurando avançar com recursos relacionados ao condicionamento físico em seu software.