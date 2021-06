Oculus Quest está obtendo suporte sem fio para jogos de RV no PC também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em abril, a Oculus anunciou que estava adicionando suporte sem fio para Oculus Link ao Quest 2 . O que significava que os usuários podiam jogar jogos de RV no PC sem fio.

Conhecido como Air Link , esse novo recurso estava simplesmente sendo adicionado por meio de uma atualização de software e daria aos jogadores a mesma liberdade de movimento que eles conhecem e amam com seu Quest 2, mas com a vantagem adicional de jogar uma biblioteca maior de jogos.

Agora parece que Oculus também vai lançar o mesmo suporte para a Quest original .

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmou isso em um post no Facebook, onde estava exibindo outras atualizações que chegariam ao Quest por meio da versão 30 do software.

Essa atualização aparentemente vai melhorar o escritório infinito e tornar o Quest mais versátil para aqueles que procuram usá-lo para trabalho e multitarefa.

Naquela postagem, o chefe do Facebook também confirmou que "Air Link para a Quest 1 também está chegando ...", mas não disse mais nada sobre quanto tempo levaria para essa atualização chegar.

Boas notícias para quem tem o equipamento certo para experimentá-lo. Com o Air Link for the Quest 2, a Oculus observou que você precisaria de uma "rede Wi-Fi forte e segura" para ter a melhor experiência e, de preferência, estar a 6 metros do roteador. A empresa também observou que você precisaria de uma máquina de jogos decente para obter os melhores resultados com o fone de ouvido e, mesmo assim, essa experiência não seria tão boa quanto usá-lo com fio. Dito isso, deve ser uma experiência brilhante que vale a pena tentar.

Escrito por Adrian Willings.