A atualização do Oculus Quest permite que você grave a si mesmo em realidade virtual

(Pocket-lint) - A Oculus está constantemente trabalhando em atualizações de software para melhorar a experiência do usuário em sua linha de fones de ouvido. Essas melhorias incluíram coisas como adicionar a capacidade de jogar sem fio , mapear seu ambiente do mundo real e muito mais.

Agora a Oculus está planejando tornar mais fácil para os usuários criarem conteúdo. Com o software v29 mais recente para os headsets Quest e Quest 2 , você poderá capturar imagens de jogos de RV e você mesmo ao mesmo tempo.

O recurso de elenco Live Overlay permitirá que você sobreponha seu eu do mundo real sobre o de realidade virtual. Você precisará de um Apple iPhone XS ou iPhone mais recente , junto com o fone de ouvido e a versão mais recente do aplicativo para começar. Em seguida, você precisará apontar a câmera do telefone para si mesmo enquanto joga e, então, você deve ser capaz de capturar algumas imagens bem interessantes.

O sistema Live Overlay mostra essencialmente a filmagem do usuário em pé no quadro do que está vendo em RV. Como tal, não é tão impressionante como algo como a ferramenta Mixed Reality Creator da Oculus, que mostra o usuário interagindo com o ambiente, mas esse sistema requer muito mais hardware (incluindo uma tela verde) para funcionar.

Você também pode capturar sua voz através do microfone embutido do fone de ouvido enquanto grava suas sessões de jogo, então você deve ser capaz de fazer alguns clipes legais.

Você pode descobrir mais sobre isso aqui . Esta atualização está sendo lançada lentamente, então não se preocupe se ainda não conseguir acessá-la.

Também vale a pena ver que a Oculus ainda está trabalhando duro para melhorar o rastreamento de mãos para desenvolvedores e usuários:

Escrito por Adrian Willings.