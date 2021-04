A atualização do Oculus Quest 2 permitirá que você jogue jogos de RV para PC sem fio em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você foi capaz de jogar jogos de RV no PC no Oculus Quest 2 por um tempo com o Oculus Link, mas em breve também poderá fazê-lo sem fio.

Em uma postagem oficial no blog, a Oculus anunciou uma série de mudanças interessantes no Oculus Quest 2 por meio de uma atualização de software. Isso inclui suporte nativo para taxa de atualização de 120 Hz, um novo recurso "Infinite Office" e, o mais interessante, o modo de jogos de PC sem fio.

O Oculus Air Link, como está sendo chamado, permitirá que os proprietários do Oculus Quest 2 joguem jogos compatíveis com Oculus Rift sem fio, sem a necessidade de estar conectado diretamente a um PC de jogos. Isso significa que você ainda terá a experiência divertida de jogar em RV sem fio, mas será capaz de jogar um catálogo muito mais amplo de jogos.

O Oculus Air Link será um modo experimental para o Quest 2 para começar e você precisará executar a v28 do software no seu PC e no Quest 2 para usá-lo. Em seguida, você pode acessar jogos de RV para PC via Wi-Fi.

A Oculus observa que você precisará de uma "rede Wi-Fi forte e segura" para ter a melhor experiência e, idealmente, para estar a menos de 6 metros de seu roteador. O PC para jogos ao qual você está conectado também precisa estar atualizado. Como você pode esperar, ainda é preferível usar a configuração Oculus Link com fio para obter os visuais da mais alta fidelidade possível, mas é ótimo ter o wireless como opção.

A empresa diz que o Oculus Air Link será lançado "em breve". Para acessá-lo, você precisará baixar e instalar o aplicativo Oculus em seu PC . Em seguida, vá para as configurações do aplicativo, clique em Configurações Beta e clique para alternar o Air Link. Dentro do fone de ouvido, acesse as configurações, navegue até as configurações experimentais e ative o Air Link lá também.

Juntamente com os jogos sem fio Oculus Air Link, a Oculus também está lançando algumas outras atualizações.

Esse é um novo recurso projetado para facilitar o trabalho em RV e, ao mesmo tempo, ser produtivo. No início deste ano, a empresa tornou possível usar mouses Bluetooth dentro de VR, agora com o Infinite Office, você poderá usar o teclado também.

Este é outro recurso experimental que vai permitir que você crie uma versão virtual de sua mesa dentro da RV. Como a atualização anterior, que permite mapear seu sofá em RV , a atualização do Infinite Office permitirá que você mantenha a mesa como parte de seu espaço limite para que o fone de ouvido se lembre dela.

A Oculus também fez parceria com a Logitech para permitir que os usuários acessem teclados em RV também. O Logitech K830 é o primeiro teclado compatível da Quest 2 com o qual os usuários poderão se sentar e trabalhar. Novamente, esta é uma configuração experimental que você precisará ativar, mas, caso contrário, deve tornar mais fácil usar o fone de ouvido para muito mais do que apenas jogos.

No lançamento, o Oculus Quest 2 tinha uma taxa de atualização de 72Hz. Posteriormente, isso mudou quando a empresa implementou o suporte a 90 Hz em todo o ambiente doméstico e também o habilitou para desenvolvedores. Agora, o suporte a 120 Hz está chegando.

Quando a atualização chegar, os usuários serão capazes de habilitar o modo de taxa de atualização de 120 Hz nos recursos experimentais. Os desenvolvedores precisarão incluir suporte para ele em seus próprios jogos. Jogos que operam em taxas de quadros mais altas, com movimento rápido e estilo rápido verão o maior benefício disso. Portanto, deve ser outra adição fantástica ao fone de ouvido.

Todas essas atualizações estão sendo lançadas "gradualmente" de acordo com a postagem oficial, então pode demorar um pouco antes que apareçam em seu fone de ouvido, mas coisas boas acontecem para aqueles que esperam.

