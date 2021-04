Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oculus, de propriedade do Facebook, anunciou que apresentará o primeiro "Oculus Gaming Showcase" em abril, que apresentará "filmagens nunca antes vistas de alguns jogos inéditos e algumas surpresas reservadas". Veja como assistir ao showcase você mesmo online, além do que esperar do evento.

O Oculus Gaming Showcase começará às 15h PT em 21 de abril de 2021.

Aqui estão alguns horários locais diferentes para referência:

Oeste dos EUA: 15h PT

15h PT Leste dos EUA: 18h ET

18h ET Londres: 23h

23h Paris: 12h (22 de abril)

12h (22 de abril) Tóquio: 7h (22 de abril)

7h (22 de abril) Delhi: 3h3 (22 de abril)

3h3 (22 de abril) Pequim: 6h (22 de abril)

O Oculus Gaming Showcase será transmitido no Twitch , Facebook e YouTube. Incorporaremos o stream acima quando ele estiver disponível.

O Facebook sugeriu que ouviremos os desenvolvedores da Cloudhead Games, Ready At Dawn e ILMxLab - e eles compartilharão notícias relacionadas a Pistol Whip, Lone Echo II e Star Wars: Tales from the Galaxys Edge. O evento apenas digital deve apresentar uma série de anúncios sobre os jogos Oculus VR.

Lembre-se de que a Oculus oferece um dos melhores sistemas de RV disponíveis. O Oculus Quest 2 também é um dos headsets de realidade virtual mais acessíveis. É sem fio e não precisa de um PC para funcionar, mas ainda contém hardware suficiente para jogar alguns dos grandes jogos de realidade virtual. A RV sem fio é gloriosa e oferece muita liberdade. Outros destaques como rastreamento de mão, rastreamento de dentro para fora (significando sem sensores externos), câmeras de passagem e um sistema de guardião inteligente tornam o Quest 2 incrivelmente divertido.

Ótimos visuais, áudio excelente e a capacidade de conectar e tocar mais com Oculus Link tornam o Quest 2 ainda mais especial.

