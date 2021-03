É um Oculus Quest Pro no horizonte?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não faz muito tempo que o Oculus Quest 2 foi lançado, mas agora parece que pode haver dicas de um fone de ouvido novo e mais poderoso chegando em algum momento.

Durante uma sessão do Instagram AMA (Ask Me Anything), o vice-presidente de Realidade Aumentada e Virtual do Facebook, Andrew Bosworth, provocou a possível existência de um Oculus Quest Pro novo e aprimorado.

Quando um observador postou uma pergunta que dizia "Por que a Oculus não pode fazer um fone de ouvido de 600 $ e colocar as melhores especificações como Quest Pro 3 etc, por favor", Bosworth respondeu dizendo "Quest Pro, hein? Interessante", antes de piscar para a câmera.

Embora esta não seja uma confirmação sólida de um novo fone de ouvido, não é muito razoável acreditar que é uma possibilidade. Afinal, parece que o Oculus Quest 2 tem feito muito sucesso.

Sem surpresa, considerando que é uma das maneiras mais convenientes de jogar alguns jogos de RV muito bons sem a necessidade de um PC dedicado para jogos ou o incômodo de câmeras externas de rastreamento.

Apesar disso, o Quest 2 não tem o melhor e mais recente processador Qualcomm Snapdragon sob o capô e poderia ser aprimorado com um hardware mais moderno.

A adição de hardware mais sofisticado é outra questão que apareceu na sessão AMA também. Quando outro usuário perguntou sobre a possibilidade de tecnologia de rastreamento ocular no futuro, Bosworth deixou claro que o Facebook estava investigando isso há algum tempo. Ele também disse que "... é algo que caberemos em algum fone de ouvido futuro" e observou que poderia ser usado para "... melhorar drasticamente o desempenho ao renderizar apenas coisas que estão no campo de visão da fóvea."

Coisas realmente interessantes.

Com a recente confirmação da Sony do fone de ouvido PSVR 2 , parece que a competição também está esquentando. O que significa que há muitas razões para o Facebook não descansar sobre os louros. Também incentiva os desenvolvedores de jogos a continuar produzindo mais conteúdo no futuro.

Escrito por Adrian Willings.