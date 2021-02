Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sistema guardião Oculus sempre foi uma ótima maneira de garantir sua segurança na realidade virtual. Agora ele está sendo aprimorado com um novo recurso que permite mapear seu sofá e trazê-lo para o mundo da realidade virtual tanto como um objeto quanto como um acréscimo à fronteira virtual.

Tradicionalmente, o sistema de guardião permite mapear as fronteiras do seu espaço de jogo para que você possa criar uma área virtual segura para jogar. Esse sistema, então, cria um limite virtual visível quando você está jogando, o que o impede de bater em objetos do mundo real ou tropeçando nas coisas.

A menos que você use as câmeras de passagem, provavelmente ainda não saberá exatamente onde está na sala quando estiver no meio de um jogo. Agora parece que Oculus está trabalhando em uma atualização bacana para o futuro próximo. Isso inclui ser capaz de adicionar seu sofá a esse espaço.

Faça upload de relatórios de RV informando que, com recursos experimentais ativados, você pode desenhar seu sofá em RV tocando um lado dele com seu controlador e, em seguida, desenhando um retângulo sobre ele. Isso é útil porque não só fornece um ponto de referência dentro do limite virtual, mas também significa que você sabe onde está o sofá se quiser se sentar.

Sentar no sofá virtual (e no verdadeiro) coloca o fone de ouvido no modo sofá também. Ideal quando você já se cansou de jogar em grande escala e precisa de uma pausa ou está mudando os jogos para algo menos intenso.

Depois de mapeado, o sofá virtual também aparecerá na Oculus Home como uma adição simples à sua casa virtual.

Esta atualização está aparentemente sendo lançada no momento e alguns usuários relataram que podem acessá-la ativando recursos experimentais nas configurações.

