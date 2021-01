Beat Saber agora tem suporte de 90Hz para o Oculus Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em novembro de 2020, a Oculus anunciou que o Quest 2 estava recebendo suporte para taxa de atualização de 90 Hz em todo o sistema . Em seguida, coube aos desenvolvedores introduzir esse recurso para seus jogos específicos.

Beat Saber foi criado para ser um dos primeiros jogos a funcionar com ele. Junto com SUPERHOT , Echo VR, Echo VR , Simulador de férias , Simulador de trabalho , Racket: Nx e Space Pirate Trainer . Caberia aos desenvolvedores do jogo adicionar suporte para a nova e melhorada taxa de atualização, então os jogadores teriam que esperar até que isso fosse lançado.

Melhores jogos Oculus Quest e Quest 2: as melhores experiências que valem a pena ter para esses headsets de RV sem fio

Próximos jogos Oculus Quest e Quest 2: experiências de RV a serem observadas

Agora parece que a Beat Games, o estúdio por trás do Beat Saber está pronto para esse lançamento e muito mais:

Nova atualização lançada em várias plataformas. Leia o tópico abaixo com alguns destaques:



️ Modificador sem falha alterado para aplicar o multiplicador de 0,5x apenas depois de esgotar toda a energia

️ Trouxe estatísticas do jogador

️Adicionou 90 Hz na Quest 2 (apenas Quest)



[1/3] pic.twitter.com/o2UBiMmDMC - Beat Saber (@BeatSaber) 21 de janeiro de 2021

A empresa usou sua conta oficial no Twitter para anunciar as mudanças na atualização mais recente, que inclui não apenas o suporte a 90Hz, mas também a capacidade de iniciar um jogo multiplayer por meio de uma festa da Quest com seus amigos.

Outras mudanças nesta atualização incluem:

Adicionada alternância para habilitar o Joinable Oculus Rich Presence no multiplayer - Permite que outros usuários iniciem o jogo diretamente no seu servidor privado (somente Oculus).

Alterado o modificador Sem Falha para aplicar o multiplicador de 0,5x somente após esgotar toda a energia.

Trouxe estatísticas do jogador.

Detector de altura do jogador fixo para calcular corretamente a altura do jogador no jogo.

Detector de altura do jogador fixo para calcular corretamente a altura do jogador no jogo. Os obstáculos agora são visíveis também para outros jogadores no modo multijogador.

Ótimas notícias para os jogadores do Quest 2, que agora podem aproveitar ao máximo os recursos de seus fones de ouvido.

Escrito por Adrian Willings.