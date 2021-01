Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oculus anunciou que está planejando lançar dois dos recursos mais solicitados para o Oculus Quest 2 . Isso inclui login multiusuário e a capacidade de compartilhar aplicativos em um único dispositivo.

A ideia aqui é que se você possui uma Quest 2 e deseja compartilhá-la com outras pessoas em sua casa, você poderá adicionar contas secundárias para manter as conquistas, o progresso do jogo e muito mais separados.

Esta nova atualização chegará inicialmente como um recurso experimental em fevereiro e você precisará ativá-la se quiser experimentá-la. Oculus observa que está planejando implementá-lo para os proprietários do Oculus Quest original em uma data posterior também.

Melhores jogos Oculus Quest e Quest 2: as melhores experiências que valem a pena ter para esses headsets de RV sem fio

Oculus explica que, para que vários usuários joguem em uma única Quest 2, o proprietário principal precisará autorizar as contas adicionais. Desta forma, até três usuários extras podem ter acesso ao jogo no Quest 2.

Um destaque dessa configuração é que o usuário principal também poderá escolher compartilhar seu conteúdo com os outros usuários do fone de ouvido. No entanto, isso não funciona das duas maneiras, pois os usuários adicionais não podem compartilhar seu conteúdo com o usuário principal ou outros usuários do fone de ouvido, mesmo que tenham comprado esse conteúdo naquele fone de ouvido. Mas pelo menos você poderá jogar sem atrapalhar os pontos de salvamento de outras pessoas.

Essa é a boa notícia, a má notícia é que cada usuário adicional precisará fazer login com sua própria conta individual do Facebook para usar o sistema de login multiusuário.

O requisito de login do Facebook já é uma reclamação para muitos, então isso pode ser mais salgado para essa ferida, mas John Carmack, CTO da Oculus recentemente deixou claro que esse sistema de login não está mudando:

O login do FB não está indo embora. Dado o clima, não espero que as pessoas acreditem, mas o FB leva muito a sério a privacidade. Provavelmente levará uma década, como aconteceu com o renascimento da segurança da Microsoft, para que ela realmente seja reconhecida pelo público. - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 11 de janeiro de 2021

Ele também disse que haverá muitas atualizações de software para a Quest 2 para melhorar no futuro, portanto, há muito o que esperar.

A atualização deve ser lançada em 13 de fevereiro.

Escrito por Adrian Willings.