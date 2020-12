Este pode ser o melhor acessório Quest 2 que você poderia comprar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Oculus Quest 2 é ótimo, mas a duração da bateria não é, e conectar para carregar é um incômodo. Provavelmente, quando você não está usando seu incrível fone de ouvido de realidade virtual sem fio, ele está conectado e pronto para a próxima sessão de jogo.

Anker lançou um dock de carregamento que não só tira o incômodo de manter seu Quest 2 pronto para a ação, mas também ajuda a manter os controladores totalmente ativos também. Além disso, funciona como um pequeno local agradável para guardar o fone de ouvido quando não estiver em uso.

squirrel_widget_3775544

A doca de carregamento apropriadamente chamada de Oculus Quest 2 , aparentemente foi lançada, mas está em uma demanda tão alta que já está fora de estoque e marcada como pré-encomenda.

O pacote vem com baterias recarregáveis para os controladores e novas tampas de bateria personalizadas, o que significa que você não precisa substituir constantemente as baterias AA nos controladores para continuar jogando. Simplesmente coloque-os no dock e dê-lhes um impulso, prontos para a próxima vez.

O dock também possui um conector USB-C magnético para lidar com a porta de carregamento no fone de ouvido Quest 2 também. Solte o fone de ouvido no encaixe e esse conector se encaixará no lugar para ativar o fone de ouvido. Anker diz que você pode esperar uma carga completa para o fone de ouvido e os controladores em duas horas e meia.

Melhores jogos Oculus Quest e Quest 2: as melhores experiências que valem a pena ter para esses headsets de RV sem fio

Escrito por Adrian Willings.