As atualizações do Oculus Quest 2 adicionam suporte nativo de 90 Hz, rastreamento de calorias e muito mais

(Pocket-lint) - Quando o Oculus Quest 2 foi lançado pela primeira vez, fomos informados de que este fone de ouvido VR teria suporte para taxa de atualização de 90 Hz em algum ponto.

A Oculus anunciou que uma atualização está disponível para o fone de ouvido que adiciona suporte nativo para 90 Hz em toda a plataforma. Ou seja, contanto que os desenvolvedores do jogo o suportem, você pode obter experiências visuais mais suaves com este fone de ouvido sem fio do que o Quest original.

Oculus diz que os primeiros jogos a obter essas atualizações incluirão SUPERHOT , Echo VR , Beat Saber , Vacation Simulator , Job Simulator , Racket: Nx e Space Pirate Trainer . Mais também virão no futuro.

Como também prometido anteriormente, Oculus Link também está saindo da versão beta com suporte aprimorado. Ao conectar seu fone de ouvido Oculus Quest 2 a um PC de jogos com capacidade de RV, você poderá apreciar "uma variedade de melhorias de qualidade visual" que incluem opções de taxa de atualização aprimoradas (72 Hz, 80 Hz e 90 Hz).

Claro, a liberdade sem fio do Quest 2 o torna ideal para jogos de fitness (queimar calorias é fácil com jogos frenéticos como FitXR, Beat Saber e os vários atiradores de zumbis também). E se você tem usado sua Quest 2 para manter a forma, ficará satisfeito em saber que agora existe um novo rastreador de condicionamento físico em nível de sistema que permite monitorar quanto tempo você está ativo e quantas calorias você queimado em todos os jogos e aplicativos.

Muitas boas notícias para os proprietários do Quest 2.

Escrito por Adrian Willings.