(Pocket-lint) - A tira Elite para o Oculus Quest 2 foi projetada para ser um aprimoramento de conforto em relação à configuração de tira padrão, mas alguns usuários relataram que a tira está quebrando. Há uma série de relatórios no Reddit e em outros lugares com usuários reclamando da quebra da pulseira Elite Strap e da bateria Elite .

A Oculus está aparentemente percebendo esses problemas e as pessoas que encomendaram a pulseira agora estão recebendo e-mails informando que seu pedido foi atrasado:

"Estamos entrando em contato para informá-lo de que não poderemos enviar sua correia Quest 2 Elite com bateria e bolsa de transporte até a data estimada de envio. Estamos investigando alguns relatórios de qualidade do cliente e embora acreditemos que isso esteja afetando um porcentagem de acessórios Elite Strap, é importante para nós que estejamos sempre fornecendo aos nossos clientes a experiência da mais alta qualidade possível com nossos produtos, então, temporariamente pausamos o envio de estoque de nossos centros de distribuição enquanto examinamos isso ... "

A empresa afirma que acredita que esse problema afetará apenas um pequeno número de unidades, mas está tomando medidas para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível. Os pedidos estão sendo cancelados e ambas as versões do Elite Strap estão atualmente marcadas como "não disponíveis" na loja Oculus .

Teremos que esperar para ver o que acontece aqui.

Escrito por Adrian Willings.