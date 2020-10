Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em agosto, a Oculus anunciou que ter uma conta no Facebook seria um requisito obrigatório para o uso futuro do produto Oculus, incluindo o Quest 2 .

Esses requisitos parecem estar causando dores de cabeça desnecessárias a alguns usuários. Especialmente ao jogar com mais de um fone de ouvido.

No fim de semana, o suporte da Oculus apareceu para dizer a um usuário do Reddit que usar a mesma conta do Facebook com mais de um dispositivo Oculus pode resultar no banimento da conta do Facebook, pois viola os Termos de Serviço do Facebook:

"Com a unificação das contas Oculus e do Facebook, você provavelmente não conseguiria continuar tendo dois fones de ouvido, pois isso seria contra os Termos de Serviço do Facebook.

Embora você possa fazer login em sua conta principal em ambos os computadores, apenas um fone de ouvido pode estar ativo na conta por vez. "

Isso implicava que usar uma combinação de um Oculus Quest 2 e Rift S ao mesmo tempo com a mesma conta do Facebook resultaria em alguns problemas sérios. Duplamente para o Quest 2, onde o login do Facebook é um requisito obrigatório e um banimento do Facebook o tornaria inútil . Não é o ideal se você estiver simplesmente fazendo algo como permitir que um convidado use um de seus dispositivos para alguma ação multijogador local e, então, a conta será encerrada.

Felizmente, a empresa corrigiu rapidamente sua postagem inicial:

A ideia é que as pessoas compartilhem facilmente seus fones de ouvido e aplicativos qualificados com amigos ou familiares, mantendo suas informações separadas. Teremos mais para compartilhar sobre isso em breve. - Suporte Oculus (@OculusSupport) 25 de outubro de 2020

Oculus também destacou que está trabalhando para possibilitar que os usuários façam login com várias contas do Facebook em um dispositivo, tornando-os mais fáceis de compartilhar no futuro. Ainda assim, podemos adicionar isso a mais uma longa linha de problemas iniciais com o novo dispositivo e os novos requisitos de login. Sem mencionar que você pode perder todos os seus jogos se perder sua conta.

Escrito por Adrian Willings.