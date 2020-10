Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que é a semana de problemas com o Oculus Quest 2 , com alguns problemas de relatório com contas do Facebook sendo banidos e outros dizendo que seus fones de ouvido de realidade virtual vão adormecer.

Tanto os usuários do Reddit quanto aqueles nos fóruns do Oculus relataram problemas em que o fone de ouvido estava simplesmente entrando no modo de espera no meio do uso.

Isso é especialmente um problema ao usar o fone de ouvido VR para assistir a vídeos - em vez de jogar. Esses usuários estão aparentemente descobrindo que, ao usar Netflix , Amazon Prime , Youtube, Big Screen ou outro aplicativo semelhante, o Quest 2 vai dormir depois de alguns minutos.

Oculus afirmou no Reddit que está ciente do problema e está tentando corrigi-lo:

"Nossa equipe está ciente de um problema que faz com que o fone de ouvido entre no modo de espera ao assistir a vídeos em alguns aplicativos. Nossos engenheiros ainda estão trabalhando em uma correção. Agradecemos sua paciência e compreensão!"

Infelizmente, parece que não há uma maneira perfeita de lidar com o problema sozinho. Os usuários já tentaram várias coisas, incluindo ajustar as configurações, redefinir o fone de ouvido e ajustar as configurações de suspensão automática sem sucesso. Uma solução alternativa é mover regularmente um controlador ou a cabeça enquanto assiste, o que obviamente não é o ideal.

Esperançosamente, Oculus terá uma correção em breve.

Escrito por Adrian Willings.