Alguns proprietários do Oculus Quest 2 não podem usar fone de ouvido devido à proibição do Facebook

(Pocket-lint) - Um dos requisitos de propriedade do Oculus Quest 2 é que agora você precisa de uma conta do Facebook para fazer o login e usar seu dispositivo de RV. Parece que isso já está causando problemas, pois alguns usuários estão relatando que suas contas do Facebook foram bloqueadas, banidas ou desativadas, impedindo-os de usar o Quest 2.

Em agosto, Oculus anunciou que contas no Facebook seriam um requisito obrigatório para o novo fone de ouvido. Até mesmo os atuais proprietários do Oculus precisariam migrar para o uso do Facebook como login até 1º de janeiro de 2023. Muitos reclamaram desse requisito, especialmente aqueles preocupados com o passado conturbado do Facebook .

Quando colocamos as mãos no Quest 2, Oculus fez questão de salientar que a empresa esperava que as pessoas se inscrevessem em uma nova conta do Facebook e nunca usassem essa conta da maneira padrão. Em outras palavras, basta usar o Facebook para atender aos requisitos de login, mas não para se conectar com amigos ou compartilhar novidades entre si.

Agora parece que alguns usuários (provavelmente fazendo exatamente isso) estão sendo penalizados por isso. Seja reativando contas antigas ou criando novas, alguns estão achando essas contas desativadas.

Os usuários do Reddit e do Twitter têm reclamado sobre a desativação de suas contas, mesmo quando usam seus nomes reais e dados corretos. Em vez de um identificador falso, que é desaprovado pelo Facebook e pode resultar nesse tipo de ação.

De forma preocupante, o aviso de desativação também indica que o Facebook também não se mexeu, afirmando "Já revisamos essa decisão e ela não pode ser revertida". Esta é certamente uma má notícia para qualquer um que acabou de comprar um novo fone de ouvido Quest 2 e não pode usá-lo.

No entanto, é importante notar que realmente existe um processo de apelação pelo qual você pode passar, mas será necessário enviar um comprovante fotográfico de sua identidade, como uma cópia de sua carteira de habilitação.

A Oculus também está ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo.

Boz me deu três clipes de respostas quando todos os outros receberam um, isso me torna especial? @hmltn @gemisisDev pic.twitter.com/E7kEAoZ8cK - Benjamin Bega (@ thebigdev433) 16 de outubro de 2020

A empresa acessou o Twitter e outros lugares para informar aos usuários que está trabalhando para corrigir o problema e avisando que, se você estiver tendo problemas, pode enviar um tíquete de suporte para obter ajuda .

Estamos cientes de que um pequeno número de clientes está tendo problemas para usar o Quest 2 com suas contas do Facebook. Se você é um dos poucos que está tendo problemas para configurar, estamos prontos e disponíveis para ajudar. Basta entrar em contato e iniciar um tíquete: https://t.co/W0iGW16GqS - Suporte Oculus (@OculusSupport) 15 de outubro de 2020

