(Pocket-lint) - FitXR é uma experiência de realidade virtual que gamifica os exercícios de algumas maneiras bem divertidas com placares, competições online e músicas vigorosas. Agora o jogo está definido para ficar ainda mais divertido, graças à adição de exercícios temáticos de dança.

Atualmente, o FitXR ajuda os proprietários de Oculus Quest e Quest 2 a queimar calorias e fazer alguns exercícios diários com rotinas virtuais de boxe de vários comprimentos e intensidades.

A premissa é bastante direta - bolas de diferentes cores voam em você e você precisa acertá-las na direção certa com o tempo e a velocidade perfeitos. No momento, ele funciona de maneira semelhante ao Beat Saber, exceto pelo fato de que parece mais ter o objetivo de ajudá-lo a malhar, em vez de apenas se divertir.

Somos grandes fãs do FitXR e gostamos muito de tentar esmagar nossas próprias pontuações, conseguir faixas decentes e monitorar as calorias queimadas durante o treino. É uma maneira brilhante de manter os exercícios interessantes e torná-los menos parecidos com "trabalho" e mais com diversão. Mas o boxe indefinidamente pode ficar igual.

Agora os desenvolvedores estão planejando trabalhar no lançamento de uma atualização em novembro que irá adicionar treinos de dança à mistura. Embora as informações sejam escassas no momento, parece que as rotinas de dança incluirão muito mais movimentos de pernas e de corpo inteiro. Embora o FitXR atualmente ofereça agachamentos e estocadas, será bom ter ainda mais movimento incluído.

Esta atualização chegará em 5 de novembro como uma atualização gratuita para os atuais proprietários do jogo.

