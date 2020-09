Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Oculus Quest 2 é um fone de ouvido de realidade virtual inegavelmente brilhante . Um fone de ouvido sem fio que roda em Android e permite que você curta todos os tipos de jogos incríveis com facilidade. Mas você sabia que pode tirar ainda mais proveito usando seu PC principal para jogos também?

O Virtual Desktop é um aplicativo inteligente que permite que você use seu fone de ouvido VR sem fio para ver o que está em seu PC e até mesmo usar o Quest 2 como um monitor. Ele também permite que você jogue jogos de RV para PC em sua Quest. Isso é algo que você já pode fazer com o Oculus Link , mas requer um cabo, onde o Virtual Desktop pode ser usado sem fio.

As atualizações estão chegando para torná-lo ainda melhor também. Há uma versão alfa do Virtual Desktop que está atualmente em desenvolvimento que permitirá que o aplicativo suporte a taxa de atualização de 90 Hz que a tela do Quest 2 é capaz. Isso deve significar uma experiência ainda mais suave para os usuários da Quest 2 no futuro.

Ao jogar via Wi-Fi 6 e Desktop Virtual, os usuários devem ser capazes de experimentar uma jogabilidade divertida, suave e satisfatória. A mesma jogabilidade que você esperaria de jogos de RV para PC, mas com a vantagem adicional de ser sem fio.

A área de trabalho virtual está disponível para download agora, mas você terá que esperar um pouco pelo suporte atualizado para 90Hz. Ainda assim, é bom ver o Quest 2 ficando ainda melhor.

Escrito por Adrian Willings.