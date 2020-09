Tidal e Oculus estão fazendo parceria para trazer shows ao vivo para sua casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as práticas de distanciamento social acontecendo em todo o mundo, shows e apresentações íntimas parecem coisas do passado. O Tidal e o Facebook estão planejando fazer algo a respeito.

O Tidal e o Facebook anunciaram uma parceria que vai trazer shows de música ao vivo para sua casa usando o poder da realidade virtual ainda este ano.

Usando um fone de ouvido Oculus VR, como o Oculus Quest 2 , você poderá colocar o cinto de segurança e sentar-se em uma apresentação de VR exclusiva de "alguns dos maiores nomes da música" através do aplicativo Oculus Venues .

A ideia é fazer com que pareça que você está de pé (ou sentado) no meio de uma multidão, curtindo algumas músicas incríveis sem a inconveniência de sair de casa ou se preocupar se está suficientemente longe dos outros.

As empresas afirmam que, por meio do aplicativo Venues, você poderá assistir a performances em realidade virtual ou com vídeo 2D e o áudio de alta qualidade que você esperaria do Tidal.

Quer você seja um membro do Tidal ou não, poderá desfrutar de algumas experiências excelentes de concertos no conforto e segurança da sua própria casa.

É importante notar, porém, que os membros do Tidal já tiveram acesso a eventos de audição exclusivos com todos, desde Megan Thee Stallion a Jennifer Lopez e muito mais. Portanto, também haverá muitos destaques no futuro.

Escrito por Adrian Willings.