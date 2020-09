Facebook revela fone de ouvido Oculus Quest 2 VR sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo fone de ouvido de realidade virtual do Facebook tem sido rumores por um tempo e até vazou acidentalmente pela empresa, agora foi totalmente revelado durante o evento Facebook Connect .

O Oculus Quest original era um dos nossos fones de ouvido de realidade virtual favoritos e agora está definido para ficar ainda melhor com especificações aprimoradas, melhorias de design e vida útil da bateria ajustada também.

Oculus Quest 2 vs Oculus Quest: Qual é a diferença?

Avaliação do Oculus Quest 2

O Oculus Quest 2 foi aprimorado de várias maneiras interessantes. Uma delas é uma mudança marcante no design do fone de ouvido, que agora vem com um acabamento em branco arrojado tanto no fone de ouvido como nos controladores.

O Quest 2 também perdeu peso - é 10 por cento mais leve do que o Quest (apenas 503g) e teve alguns ajustes no painel frontal e nas alças que prendem o fone de ouvido no lugar. Este design deve significar que é ainda mais confortável de usar e você também poderá jogar por mais tempo.

Em termos de especificações, este fone de ouvido teve um aumento de desempenho. Ele agora roda na plataforma Qualcomm SnapdragonTM XR2, com 6 GB de RAM e opções de armazenamento interno de 64 GB / 256 GB.

As lentes atualizadas oferecem 1832 x 1920 pixels por olho com a promessa de uma taxa de atualização de 90 Hz com jogos compatíveis em um futuro próximo. Isso significa que você pode esperar melhores gráficos, jogos aprimorados e uma experiência mais suave.

O destaque, porém, talvez o preço. Apesar das atualizações de especificações e recursos, o novo Quest 2 é realmente mais barato do que o Quest original, custando £ 100 a menos para o modelo de 64 GB.

O Quest 2 também terá vários acessórios diferentes disponíveis, incluindo opções de alças, uma maleta de transporte, controladores Jedi, um pacote de ajuste e muito mais.

Escrito por Adrian Willings.