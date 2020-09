O que é Oculus Link e como você o usa para jogar ainda mais jogos de RV?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um fone de ouvido Oculus Quest , talvez já tenha ouvido falar do Quest Link. Se você também possui um PC para jogos , terá um verdadeiro deleite, pois com um software gratuito e o cabo USB-C certo, você pode jogar jogos de realidade virtual com qualidade de PC em seu dispositivo de realidade virtual acessível.

É isso mesmo, o Quest Link dá a você a capacidade de jogar Oculus Rift S em um fone de ouvido que normalmente não precisa de um PC para funcionar. A principal desvantagem é que você precisará abandonar a liberdade sem fio para jogar, mas terá muito mais jogos para escolher. Isso inclui favoritos sólidos como Half-Life: Alyx , The Invisible Hours , Skyrim VR e muito mais.

O primeiro passo para começar a usar o Oculus Link é garantir que você tenha o hardware certo. Sim, você precisa do fone de ouvido Oculus Quest, mas também precisa de um PC ou laptop compatível e do cabo USB-C certo de alta qualidade (USB-C para USB-C ou USB-A para USB-C).

Você pode descobrir se o seu computador é compatível verificando aqui , mas no momento em que este artigo foi escrito, as especificações mínimas são as seguintes:

Processador - Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X ou superior

Placa de vídeo - Nvidia GeForce GTX 970 e superior

Memória - 8 GB + RAM

Sistema operacional - Windows 10

Portas USB - 1 porta USB

Se você marcar todas essas caixas, poderá usar o Oculus Link com apenas mais alguns passos. O primeiro deles é fazer o download do aplicativo Oculus para PC . Este é um software gratuito que geralmente é usado para Oculus Rift ou Rift S, mas quando você conectar sua Quest, ele será reconhecido pelo aplicativo também.

Baixe o software e faça o login em sua conta normalmente. Em seguida, encontre um cabo USB-C apropriado. O cabo oficial Oculus Link é uma escolha lógica, tem 5 m de comprimento e suporta totalmente as velocidades necessárias para trabalhar com o fone de ouvido. No entanto, existem outras alternativas disponíveis.

Achamos que é melhor conectar o fone de ouvido na GPU do PC diretamente. Fazer isso com o cabo USB-C conectado ao fone de ouvido e ao PC ao mesmo tempo deve fazer com que o software Oculus reconheça o seu dispositivo.

A partir daqui, você verá um círculo verde indicando que o fone de ouvido foi reconhecido e está conectado. Abra a Quest e você também verá um pop-up pedindo para habilitar o Oculus Link dentro do fone de ouvido.

Se você não vir essa solicitação, poderá encontrar as opções nas configurações do fone de ouvido. Navegue até as configurações, dispositivos e role para baixo e você verá uma opção para habilitar o Oculus Link.

Se você fez tudo certo, mas seu Oculus Link não está funcionando, existem algumas coisas que você pode tentar consertar. Em primeiro lugar, tente o óbvio - desligue-o e ligue-o novamente - o PC e o fone de ouvido.

Então tente estas coisas:

Verifique se você tem o aplicativo Oculus mais recente> navegue até a biblioteca e atualizações

Forçar o Oculus a reiniciar - clique em configurações, beta e "reiniciar Oculus" para reiniciar todo o software dentro do Windows

Junte-se (ou saia) do Canal de Teste Público - alguns lançamentos do beta podem não funcionar bem com o Oculus Link. Navegue para a versão beta e clique para ativar a opção Canal de teste público se ainda não estiver marcada ou desativada se estiver. Alternar entre essas opções pode ajudar

Verifique se o cabo USB-C está conectado corretamente, se possível, conecte-o diretamente na placa gráfica de sua máquina

Atualize os drivers da placa gráfica para garantir que você tenha o mais recente

Quando está funcionando, o Oculus Link é ótimo. É um acréscimo fantástico ao Oculus Quest, pois dá a você o poder de jogar jogos de realidade virtual completos sem a necessidade de rastreadores externos e complicações e sem custos extras massivos (supondo que você já tenha um PC).

Você pode comprar jogos na Oculus Store e iniciá-los pelo aplicativo. Você também pode instalar e iniciar o Steam VR e acessar os jogos dessa forma. Se eles funcionam com o Oculus Rift, também devem funcionar com o Oculus Quest perfeitamente

Escrito por Adrian Willings.