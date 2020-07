Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oculus, de propriedade do Facebook, está prestes a lançar uma nova versão de seu headset VR sem fio, o Oculus Quest - pelo menos, é o que sugere um lote de imagens vazadas.

Aparecendo no Twitter e mostrando o suposto novo fone de ouvido de todos os ângulos, as imagens mostram um dispositivo branco que realmente parece mais próximo do Oculus Go descontinuado do que o modelo preto anterior da Quest.

Ouvimos falar sobre um possível Oculus Quest 2 no início de maio, mas pouco mais desde então. Agora parece que, com o momento desse grande vazamento, a empresa está pronta para avançar para o próximo passo.

O primeiro Quest, atualmente disponível, é um headset VR autônomo e sem fio que não precisa ser conectado a um PC para jogos para funcionar. Todo o processamento é feito no próprio fone de ouvido e é capaz de rodar alguns jogos e softwares impressionantes.

Com preço abaixo de £ 400, ele vem com os controladores de movimento sem fio da Oculus e, como não precisa de sensores de rastreamento externos, é um ótimo dispositivo de captura e uso para experiências instantâneas de VR.

Os relatórios originais sobre a substituição alegam que será um pouco menor e significativamente mais leve, o que é importante para o conforto do usuário.

Atualizaremos quando houver mais informações disponíveis - oficialmente ou através de outros vazamentos.

Escrito por Rik Henderson.