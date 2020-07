Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você tem uma Oculus Quest e gosta de brincar com os amigos, mas sempre achou um pouco difícil, há boas notícias, pois a Oculus está trabalhando em uma atualização para mudar isso.

Em uma publicação recente no blog , a empresa escreveu sobre como "está constantemente procurando maneiras de aprimorar a experiência do usuário ...", uma delas é a adição de festas públicas e um recurso conhecido como "Viagem Juntos".

Esse é um novo recurso que permite que os amigos criem festas e se movam rápida e facilmente para os jogos juntos, sem que cada membro da festa tenha que iniciar o jogo manualmente e se reconectar no lobby

Apenas alguns jogos são suportados no momento. Isso inclui Echo VR, Racket: Nx, Synth Riders, Eleven Table Tennis, Elven Assassin, Epic Roller Coasters, Arizona Sunshine, Arizona Sunshine, Cloudlands 2, Spaceteam VR, Ironlights, Multiverse e Pro Putt da Topgolf.

Felizmente, veremos mais desse tipo de aprimoramento da experiência do usuário no futuro.

Viajar em conjunto não é o único destaque desta atualização. O Public Parties foi desenvolvido para facilitar as pessoas de fazer amigos jogando com novos jogadores também. Você pode criar uma festa de até oito pessoas com a qual amigos e estranhos podem se juntar e, em seguida, sair juntos e conversar em VR ou jogar com o Travel Together.

Oculus também está facilitando a localização de seus amigos do Facebook na plataforma. Se você fizer login no Oculus com sua conta do Facebook, poderá encontrar facilmente amigos na plataforma ou limitar quem poderá encontrá-lo dessa maneira, se preferir. Obviamente, isso pode significar que você verá mais anúncios do Oculus ao acessar o Facebook em outro lugar, mas pelo menos terá amigos para brincar.