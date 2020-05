Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Faz um ano desde que o Oculus Quest começou a enviar. O popular headset VR sem fio se saiu bem naquele tempo e agora está vendo ótimas atualizações para tornar as coisas ainda mais interessantes.

No final de 2019, a Oculus anunciou que o Quest obteria fones de ouvido e recursos de rastreamento manual. Nesse ponto, era apenas um recurso experimental que você precisava incluir . Agora, a empresa anunciou que está migrando para uma versão geral, o que significa que estará mais amplamente disponível.

Melhores jogos Oculus Quest: as melhores experiências que vale a pena possuir para o headset VR sem fio

Os melhores fones de ouvido VR para comprar: os melhores equipamentos de realidade virtual

Esta é uma atualização brilhante para um fone de ouvido VR já fantástico, pois não requer compras extras ou periféricos adicionais para funcionar. É apenas uma atualização de software que permite que as câmeras de rastreamento de dentro para fora monitorem o movimento dos seus dedos em vez dos controladores.

A empresa também disse que aceitará títulos de terceiros com recursos de rastreamento manual ainda este mês. Isso significa que devemos ver mais e mais jogos nos quais você pode liberar o controle em um futuro próximo.

Você já pode interagir com os menus do usuário e navegar com as mãos, mas em breve poderá jogar vários jogos também. Essa diversão começará jogos como O Conto Curioso dos Animais Roubados , Valsa do Mago e Elixir, que estarão disponíveis no final deste mês.

Além dessa atualização, o Oculus também está aprimorando o sistema de guardião do fone de ouvido. É isso que é usado para configurar seu espaço de jogo e mapear uma área segura para jogar. Agora esse sistema está sendo aprimorado com o "Playspace Scan", que ajuda a detectar objetos e obstáculos que podem atrapalhar enquanto você joga. Você também poderá personalizar as cores do sistema de aviso do Guardian em breve.

Essas atualizações vêm com a notícia interessante de que um dos melhores jogos da Quest, o Beat Saber, está recebendo 20 novos mapas, 10 dos quais com suporte de 360 graus e 10 com suporte de sabre único. Enquanto isso, um dos nossos jogos VR favoritos - Superhot VR - aparentemente vendeu 2 milhões de cópias em todo o mundo. Gostaríamos muito de ver o rastreamento manual naquele!