Samsung e Microsoft podem estar trabalhando em um futuro hardware de realidade aumentada

(Pocket-lint) - Um relatório recente parece sugerir que os gigantes da tecnologia Microsoft e Samsung podem muito bem estar trabalhando juntos em um futuro projeto envolvendo realidade aumentada .

A Microsoft tem trabalhado no HoloLens pelo que parece uma eternidade. Vimos algumas sugestões sobre o que estava acontecendo já em 2015 , mas no nível do consumidor, muito pouco aconteceu desde então. Na verdade, mesmo com o aparecimento do HoloLens 2 em 2019 e um fone de ouvido muito melhorado, as coisas ainda não mudaram.

No início de 2021, o principal desenvolvedor do HoloLens da Microsoft, Alex Kipman, disse ao The Wall Street Journal que o HoloLens não estava pronto para os consumidores:

"A tecnologia não está pronta - em termos de conforto, em termos de imersão, em termos de valor - para os consumidores. Para os consumidores, você precisa de óculos - óculos socialmente aceitáveis. Não vou ficar em pé no palco falando sobre consumidores até acreditarmos que temos um fone de ouvido que seja confortável o suficiente, envolvente e socialmente aceitável o suficiente. "

O futuro pode ser diferente.

Um relatório da The Elec sugere que a Microsoft e a Samsung estão trabalhando juntas em um futuro hardware de realidade aumentada.

Aparentemente, várias divisões da Samsung também estão envolvidas no projeto, com Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics e Samsung SDI, todos associados. Este projeto de AR começou em meados de 2021 e visa resultar em um produto comercialmente viável até 2024.

O futuro pode ser interessante.