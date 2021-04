Os fones de ouvido de realidade aumentada da Microsoft devem ser usados pelo Exército dos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft fechou um acordo com o Exército dos EUA para fornecer 120.000 fones de ouvido de realidade aumentada (AR).

O negócio vale cerca de US $ 22 bilhões ao longo da próxima década, de acordo com o TechCrunch , o que é uma quantia fenomenal em qualquer medida. Até agora, as tecnologias de AR e VR tiveram um sucesso misto, mas certamente parece que há algumas áreas onde seu potencial está, pelo menos, sendo realizado de alguma forma.

Um deles é o jogo, é claro, assim como o treinamento em que cenários podem ser facilmente representados. A prática militar via fone de ouvido é uma extensão dessas duas áreas.

O acordo do Exército dos EUA é baseado no design do Sistema Integrado de Aumento Visual (IVAS) da Microsoft, que é essencialmente uma versão modificada do HoloLens 2 projetada para uso mais robusto no campo.

Hoje, o Exército dos Estados Unidos anunciou que trabalhará com a Microsoft na fase de produção do programa Integrated Visual Augmentation System (IVAS) à medida que ele passa da prototipagem rápida para a produção e o campo rápido.

Em uma postagem do colega técnico da Microsoft (e líder do HoloLens), Alex Kipman escreveu que a mudança "manteria os soldados mais seguros e os tornaria mais eficazes".

Explicando mais, ele disse que "o programa oferece maior consciência situacional, permitindo o compartilhamento de informações e a tomada de decisões em uma variedade de cenários.

"A Microsoft trabalhou em estreita colaboração com o Exército dos EUA nos últimos dois anos e, juntos, fomos os pioneiros no Projeto Centrado no Soldado para permitir a prototipagem rápida de um produto para fornecer aos soldados as ferramentas e recursos necessários para cumprir sua missão.

"Apreciamos a parceria com o Exército dos EUA e somos gratos por sua confiança contínua na transição do IVAS de prototipagem rápida para campo rápido. Esperamos construir essa parceria de sucesso com os homens e mulheres da Força de Combate Próximo do Exército dos EUA."

Escrito por Dan Grabham.