O Microsoft Mesh permite que pessoas em lugares diferentes usem RA juntas para Pokémon Go, reuniões do Teams

(Pocket-lint) - O Microsoft Mesh é uma nova tecnologia que permite às pessoas experimentar a realidade aumentada (AR), mesmo se estiverem em locais diferentes.

Exibido durante a conferência de desenvolvedores do Microsoft Ignite, o Microsoft Mesh é movido pela tecnologia de nuvem Azure da Micrsooft e pode ser usado com o headset HoloLens 2 da Microsoft . A Microsoft diz que a plataforma será aberta para que outras pessoas possam construir fones de ouvido para ela.

A Microsoft se uniu ao desenvolvedor do Pokémon Go, Niantic, para mostrar uma versão de prova do conceito do Pokémon Go que roda no HoloLens 2.

Na demonstração, que a Microsoft enfatiza não representa um produto de consumo, o CEO da Niantic, John Hanke, e a gerente de marketing de produto Veronica Saron se juntaram a muitos Pokémon em um parque durante uma sessão de realidade mista compartilhada. Você pode vê-lo aqui:

"Este tem sido o sonho da realidade mista, a ideia desde o início", disse o pesquisador técnico da Microsoft Alex Kipman., Que apareceu no palco do Ignite como uma versão holográfica de si mesmo ... ao lado do cineasta Avatar James Cameron.

"Você pode realmente sentir que está no mesmo lugar com alguém compartilhando conteúdo ou pode se teletransportar de diferentes dispositivos de realidade mista e estar presente com as pessoas, mesmo quando não estão fisicamente juntos."

Um aplicativo de demonstração para HoloLens permite que reuniões ou outros encontros sejam realizados em RV com acesso seguro. A Microsoft diz que com o tempo haverá integração com o Microsoft Teams.

"É por isso que somos tão apaixonados pela realidade mista como o próximo grande meio para a computação colaborativa", disse Kipman. "É mágico quando duas pessoas veem o mesmo holograma."

A Microsoft também mostrou uma parceria com a organização de exploração de águas profundas OceanX para criar um laboratório holográfico habilitado para Mesh em seu navio OceanXplorer para que os cientistas possam se reunir em laboratórios de todo o mundo para ver hologramas 3D das áreas que seus veículos de alto mar estão explorando.

A Microsoft lançou muitas informações sobre a plataforma, incluindo detalhes técnicos .

Escrito por Dan Grabham.