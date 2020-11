O Microsoft HoloLens 2 agora estará disponível em mais países

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HoloLens 2 está disponível nos Estados Unidos há algum tempo, com uma edição para desenvolvedores disponível para quem pode pagar. Agora a Microsoft está fazendo movimentos para tornar o fone de ouvido de realidade mista mais amplamente acessível.

Inicialmente, o headset era voltado para clientes corporativos , então a Microsoft disponibilizou a edição para desenvolvedores para compra por US $ 3.500 . Agora, a empresa está disponibilizando o fone de ouvido para compra em 15 países, incluindo Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Suíça e Itália.

Espera-se que, com uma acessibilidade mais ampla, mais desenvolvedores se envolvam no fone de ouvido, criando mais aplicativos e experiências para o futuro. Isso, por sua vez, ajudará a acelerar a adoção da plataforma e talvez torná-la um dispositivo mais centrado no consumidor .

No momento, a Microsoft está se concentrando no sucesso do fone de ouvido nos locais em que já está sendo usado. A Lockheed Martin, por exemplo, tem usado o HoloLens 2 com a criação e construção da espaçonave Orion que levará o homem de volta à lua.

Em outro lugar, a Medivis tem usado o HoloLens 2 para realizar mais de 200 procedimentos cirúrgicos, ao mesmo tempo que usa realidade mista para reduzir a necessidade de tomografias computadorizadas.

O peso ainda pode desanimar muitos, mas a expansão pode significar que veremos mais do HoloLens 2 no futuro.

Escrito por Adrian Willings.