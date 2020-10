Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A realidade virtual é uma experiência imersiva, mas não ser capaz de tocar coisas de forma realista às vezes pode prejudicar a experiência geral.

Você pode ver e pegar itens no mundo virtual, mas está sempre segurando um controlador virtual de um tipo ou outro e um estrondo não é realmente suficiente para compensar isso.

Isso pode mudar graças à Microsoft . A empresa está trabalhando em um novo controlador com foco tátil que faz uso de vários sensores e um dispositivo motorizado para simular com mais precisão a experiência de agarrar itens em RV.

Como você verá no vídeo, este sistema basicamente conecta o controlador ao seu pulso em vez da palma da mão. Em seguida, ele detecta quando você está se movendo para agarrar ou pegar algo e imita o movimento e os resultados esperados para proporcionar uma experiência mais verdadeira.

O Haptic PIVOT , como é conhecido, foi projetado para levar em conta a física das forças também. Neste exemplo, não apenas a sensação da maçã na mão, mas também a sensação de resistência ao ser arrancada do galho da árvore. Em seguida, seguindo essa sensação com a resposta que vem ao deixar cair (ou jogar) a maçã em uma cesta próxima ou pegá-la com a outra mão.

Claro, neste estágio, PIVOT é apenas um protótipo que está sendo testado. Mas a Microsoft diz que ele poderia ser usado de maneiras diferentes com o mecanismo sendo movido para fora do caminho quando não estiver em uso, para que o usuário pudesse ficar com as mãos livres em VR ou usar um teclado ou mouse sem ter que remover o controlador.

A inteligência do Haptic PIVOT pode ser vista no vídeo. Como a Microsoft explica:

"O verdadeiro poder do PIVOT brilha ao interagir com objetos virtuais. Pegue a colheita da maçã da árvore como exemplo. Uma combinação de mecânica, eletrônica, firmware e software funcionam juntos desde o momento em que a maçã entra no alcance até o momento em que está descansando na palma da mão do indivíduo. "

Isso é complementado por sistemas de rastreamento de mão que existem em algo como o Microsoft HoloLens para detectar onde estão as mãos do usuário e fazer com que o controlador PIVOT reaja de acordo.

Em outras palavras, a velocidade e a força do movimento devem corresponder ao seu movimento para uma experiência mais realista. A empresa diz que o PIVOT pode até simular com precisão a sensação de receber uma bola lançada a 55,9 mph.

A visão futura desse tipo de sistema não é apenas para jogos e simulação de esportes, mas também para colaboração realista em um espaço de trabalho virtual.

Escrito por Adrian Willings.