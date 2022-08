O Logitech Chorus está pronto para melhorar sua experiência no Quest 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Logitech projetou uma atualização para o Meta Quest 2 que promete oferecer um som "ultra-realista".

O Logitech Chorus é um suplemento de áudio para o popular fone de ouvido de realidade virtual da Meta, que o faz parecer mais com o índice de válvulas ou Pimax 8K X VR com alto-falantes off-ear.

Estes alto-falantes têm um design de costas abertas fora do ouvido que ajuda a manter a calma enquanto você desfruta de seus jogos favoritos do Quest 2, mas também melhora a experiência de áudio. Esses alto-falantes são alimentados por drivers do Balanced Mode Radiator (BMR) que prometem uma gama completa de som ao combinar tanto alto-falantes triplos como médios em um só.

O design de costas abertas significa que você ainda ouvirá o mundo ao seu redor, assim como com os alto-falantes padrão de disparo traseiro no Quest 2. Embora deva haver um alcance de áudio melhor e mais som para desfrutar também.

O Logitech Chorus foi projetado para se fixar no Quest 2 e depois simplesmente conectar ao fone de ouvido através de um cabo USB-C passthrough que alimentará os alto-falantes. Não é necessária energia extra. O Refrão também não deve acrescentar muito peso extra, pois é apenas 182 gramas. Os alto-falantes oferecem alguma conveniência, pois você pode simplesmente virá-los para o modo mudo, para que você possa se concentrar rapidamente no mundo real, se necessário.

Mas o "Ultimate Audio" não é barato, já que o Chorus vai lhe custar 99,99 dólares ou 89,99 libras, mas com as atualizações para o Quest 2, é um dos mais bonitos que já vimos. O Refrão também deve oferecer uma grande atualização de áudio sem interferir na liberdade sem fio que o Quest 2 oferece.

OLogitech Chorus está disponível para pré-encomenda agora, mas ainda não há uma palavra oficial sobre quando o complemento estará disponível.

Escrito por Adrian Willings.