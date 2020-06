Lenovo revela headset autônomo de realidade virtual Mirage VR S3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lenovo revelou um novo headset de realidade virtual independente que roda no Android, usa um SoC Qualcomm 835, possui conectividade Bluetooth e possui 64 GB de armazenamento expansível.

Como o HP Reverb G2 que também foi anunciado recentemente, o Lenovo Mirage VR S3 oferece uma tela 4K (1920x2160 pixels por olho) e controles de mãos livres. Ao contrário do fone de ouvido HP, o dispositivo Lenovo não precisa de um PC para funcionar e foi projetado para uso comercial.

A empresa diz que este é um fone de ouvido de realidade virtual projetado para "uso em massa" - neste caso, em nível empresarial. É suportado pela plataforma de software ThinkReality da Lenovo , que é considerada independente de dispositivo e nuvem - o que significa que será mais fácil para as empresas implantar aplicativos no sistema que todos podem usar.

A Lenovo sugere que o fone de ouvido Mirage VR S3 possa ser usado para fornecer treinamento "seguro" a funcionários com uma "experiência de aprendizado imersiva" a um custo menor.

Também foi projetado para ser usado em uma sala de aula virtual . Dessa forma, também pode ser usado para aulas de realidade virtual, viagens de campo e treinamento.

O Mirage VR S3 foi projetado para ser robusto e leve, além de ser convenientemente construído com áudio embutido e até três horas de duração da bateria.

No mundo atual do distanciamento social, trabalho remoto e muito mais, esse fone de ouvido pode ser uma ótima idéia para negócios e educação.

O Lenovo Mirage VR S3 estará disponível a partir do terceiro trimestre de 2020 nos preços da América do Norte, China, Japão, Reino Unido, França e Espanha por cerca de US $ 450.