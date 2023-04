A HTC está constantemente a evoluir a sua linha de auscultadores de realidade virtual, com uma gama em expansão que inclui tanto auscultadores VR de grau empresarial como também dispositivos a nível do consumidor.

A empresa tem sido conhecida por fabricar alguns dispositivos de topo de gama para PC, incluindo dispositivos como o HTC Vive Pro 2, mas no CES 2023 a empresa revelou o Vive XR Elite autônomo.

Estará este HTC finalmente a criar um concorrente para o Meta Quest 2? Continue a ler para saber tudo o que precisa de saber.

O que é o Vive XR Elite?

O HTC Vive XR Elite é um headset de realidade virtual autónomo, tudo-em-um, aparentemente concebido para fazer tudo.

Sob o capô, tem um processador Snapdragon XR2 da Qualcomm - a mesma plataforma utilizada tanto pelo Meta Quest 2 como pelo Pico 4. Mas, tal como os outros auriculares, também pode ser ligado a PC para que se possa aceder a uma massa de conteúdo PCVR via Steam ou HTC Viveport. Também pode transmitir conteúdo para o auricular a partir do seu smartphone Android. Por isso, é bastante versátil.

Mas essa versatilidade também se mostra de outras formas, porque o Vive XR Elite não é apenas para a realidade virtual. Este auricular é construído tanto para VR como para MR, tendo em mente a realidade alargada.

Por outras palavras, não é apenas para jogos, mas para observar conteúdos privados, experiências sociais, usos de produtividade e muito mais.

Como um auricular autónomo, o HTC Vive XR Elite é construído para ser portátil e conveniente. O HTC diz que é super leve e confortável, além de ser inteligentemente equilibrado com a bateria na parte de trás, proporcionando-lhe um contrapeso.

Ao contrário de outros auriculares VR, este também não tem a habitual correia de cabeça no topo. Por isso, vai servir a uma gama mais vasta de utilizadores e também a uma variedade de penteados. Já não terá o seu cabelo estragado pelo seu tempo em VR.

A bateria na parte de trás do auricular é curvada para seu conforto, mas este desenho também é interessante de outras formas. Pode ser trocado a quente, para que possa continuar a usar o auricular apenas trocando a bateria por uma que tenha estado a carregar.

O HTC diz que terá cerca de duas horas de utilização por bateria, embora seja possível conseguir mais tempo através da transmissão de conteúdo PCVR, uma vez que isso é menos intensivo no próprio auricular. Tem também uma capacidade de carga rápida de 30 watts através de carregamento USB-C.

Design modular e actualizável

O HTC Vive XR Elite foi concebido para ser personalizável de algumas formas úteis. Uma delas é a opção de remover a bateria por completo e depois ligar braços extra que, em vez disso, podem ser ligados à corrente USB-C. O que significa que pode utilizá-lo com uma bateria e usá-lo em mais locais.

Estes braços estendem-se à volta da cabeça e agarram-na de uma forma confortável, para que haja menos pressão na parte da frente do rosto. Neste modo, pode usar o Vive XR Elite de forma semelhante ao Vive Flow.

Nesta configuração, também pode ser transportado numa mala de transporte semelhante à Vive Flow. Mas isto significa que o Vive XR Elite pode ser utilizado para assistir a programas na Netflix ou ter uma experiência de visualização mais pessoal em qualquer lugar de que goste.

O auricular é também modular em alguns aspectos. O HTC diz que existe um ecossistema de acessórios em expansão para o Vive XR Elite que estará disponível ao longo do ano. Isto inclui actualizações opcionais para os auscultadores que incluem módulos de rastreio ocular e facial. Estes não estão incluídos como padrão, o que significa que não precisa de se preocupar com a sua privacidade, mas tem a opção de actualizar se quiser.

Visor Vive XR Elite

Naturalmente, a parte mais importante de um fone de ouvido VR é o visor.

O HTC Vive XR Elite está configurado para não decepcionar, com um ecrã LCD de 4K (2K x 2K por olho), com 1200ppi e 90Hz de taxa de actualização. O HTC diz ter minimizado o efeito de porta do ecrã e este auricular tem um campo de visão de 110 graus. Assim, no papel, as especificações são certamente interessantes.

Mas uma das características mais interessantes pode ser o Dioptria Integrado. Se for um utilizador de óculos, então terá o prazer de ler que pode ajustar as configurações para não precisar de usar os seus óculos para ver em VR. Os Dioptrias podem ser ajustados manualmente para que possa obter uma imagem nítida sem problemas e até funcionará com astigmatismo.

Além disso, há um deslizador de IPD ajustável manualmente e um sensor incorporado para que possa ter a certeza de que tem a configuração perfeita para os seus olhos.

Os mesmos controladores que o Vive Focus 3

O HTC está a levar uma mentalidade de "se não estiver partido, não o conserte" aos controladores do Vive XR Elite. Utiliza os mesmos controladores que o Vive Focus, o que não é mau, pois estes controladores são bem equilibrados e concebidos para caber confortavelmente na mão com colocação ergonómica de botões e sensores de toque também.

O Vive XR Elite tem quatro câmaras de campo de visão amplo juntamente com um sensor de profundidade e uma câmara RGB na frente, por isso tem uma boa mistura de câmaras VR e MR para dar conta do que quer que esteja a fazer.

O HTC diz que o rastreio manual pode ser adicionado às aplicações e experiências VR, por isso deve haver alguns controlos fáceis de utilizar baseados em gestos, como o Meta Quest 2.

A HTC construiu o Vive XR Elite para ser conveniente de múltiplas formas. As câmaras no auricular incluem câmaras de passthrough que se diz serem suficientemente boas para ver o texto no seu telefone enquanto ainda usa o auricular. Já lá vão os dias em que teria de lutar com os auscultadores e os cabos para os arrancar e ver o mundo à sua volta.

Quais são as especificações do Vive XR Elite?

As especificações dos auriculares Vive XR Elite estão oficialmente listadas como:

Visor de 1920 x 1920 pixels por olho (3840 x1920 pixels combinados) de resolução, taxa de actualização de 90Hz, campo de visão de 110 graus

Gama IPD de 54 a 73mm

6 DoF Rastreio por dentro com quatro câmaras de rastreio, câmara RGB de 16 MP, sensor de profundidade, sensor G, giroscópio e sensor de proximidade

10x10m de espaço de jogo recomendado

Processador Snapdragon XR2 incorporado na Qualcomm

128 GB de lojas internas e 12 GB de RAM

Ligação Bluetooth 5.2 + BLE e Wi-FI 6E

Lançamento do Vive XR Elite

O HTC Vive XR Elite está disponível para pré-encomenda hoje e começará a ser expedido em Fevereiro de 2023.

O fone de ouvido é embalado com o fone de ouvido, dois controladores e um suporte de bateria e lojas para o seguinte: