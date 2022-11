O próximo fone de ouvido autônomo VR da HTC vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HTC tem estado ocupada provocando um novo fone de ouvido VR no Twitter há algum tempo, mas agora talvez tenhamos mais informações sob a forma de um vazamento.

Em outubro de 2022, a empresa provocou um pouco do novo dispositivo com o slogan "Go small or go home" (Vá pequeno ou vá para casa) e depois eles mostraram mais um pouquinho do fone de ouvido, mas não nos deram mais nenhuma informação.

Agora parece que alguns dos desenhos e especificações do novo fone de ouvido VR vazaram através do YouTuber Brad Lynch (aka SadlyItsBradley).

De acordo com Lynch, estes vazamentos vêm de fontes da cadeia de fornecimento e embora não haja um nome oficial para o novo fone de ouvido, há algumas características interessantes que vazaram.

Primeiramente, este futuro fone de ouvido HTC parece ostentar um projeto de fator de forma semelhante ao que o HTC Vive Flow tinha, mas também tem capacidades VR autônomas semelhantes ao Vive Focus 3.

No vídeo, o YouTuber fala sobre o fone de ouvido e mostra renderizações baseadas em imagens do novo fone de ouvido que tiveram que ser obscurecidas para proteger a fonte.

O próprio fone de ouvido parece muito semelhante ao Flow, mas diz-se que tem quatro câmeras de rastreamento, bem como outra para visualização de passagem. É também um fone de ouvido 6DoF (seis graus de liberdade) com recursos VR autônomos. Portanto, talvez mais próximo de um concorrente da Quest 2 do que os esforços anteriores da HTC.

Curiosamente, o novo fone de ouvido usa os mesmos controladores que o Vive Focus 3, mas é claramente diferente em vários aspectos.

O chamado "Flowcus" (nome de Bradley e não HTC) tem lentes de panqueca para ajudar no design fino e leve, bem como displays duplos de 1.920×1.920 pixels com taxa de atualização de 120Hz.

O mais interessante é que este último da HTC é dito ser modular (muito parecido com o HTC Vive Cosmos), o que significa que você não só poderá anexar módulos (como rastreadores de olhos), mas também convertê-lo para o "modo óculos" para visualização casual. Há também o potencial para este fone de ouvido usar o processador Snapdragon XR2 Gen. 2, embora tenhamos que esperar pela palavra oficial sobre ele.

Estamos esperando coisas boas, mas teremos que esperar por atualizações oficiais da HTC.

Escrito por Adrian Willings.