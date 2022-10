HTC Vive está provocando um novo dispositivo VR "menor".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem sido uma época de muito trabalho para o HTC Vive. Não parece muito tempo desde que a empresa lançou o PCVR HTC Vive Pro 2, o Vive Focus 3 e o Vive Flow autônomo.

Agora é levado para o Twitter para começar a provocar algo novo.

Vá pequeno ou vá para casa. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) 6 de outubro de 2022

Uma imagem do que parece ser a lente de um par de óculos de sol foi postada no Twitter junto com a tag "Go small or go home".

Isto significa que o HTC Vive está prestando atenção ao que a Meta está fazendo com seus vários dispositivos VR e está se preparando para liberar algo pequeno, leve e portátil?

Há muito pouco a ser feito no momento e a empresa não está dando muito de si. De fato, como mostra um usuário, mesmo que você agarre a imagem e aumente o brilho, tudo o que você recebe é uma "boa tentativa" e um polegar atrevido aparecendo no canto:

O HTC Vive certamente está se preparando para isso. Em um e-mail para Pocket-lint sobre isso, a empresa falou sobre o que tem feito até agora:

"Foram 12 meses para o HTC VIVE, desta vez no ano passado revelamos a primeira evolução de nosso projeto Proton, VIVE Flow - um par leve de óculos VR imersivos. Na CES mostramos o VIVE Wrist Tracker, o primeiro rastreador inside-out para um fone de ouvido all-in-one, na MWC estreamos nossa nova solução privada 5G, G-Reign e até mesmo transmitimos experiências PCVR para nosso fone de ouvido VIVE Focus 3 através de uma rede sem fio super rápida. Desde então, desenvolvemos o ecossistema VIVE Focus 3 com add-ons de rastreamento facial e ocular".

Com o Meta set para revelar novos dispositivos no Meta Connect 2022 em breve, será interessante ver o que está vindo do HTC Vive também. Por enquanto, só temos que esperar e ver.

Escrito por Adrian Willings.