O HTC Vive Focus 3 pode agora ser atualizado com o rastreamento de olhos e rosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HTC revelou alguns acessórios que podem ser adicionados ao Vive Focus 3 para atualizá-lo e oferecer uma experiência VR mais natural e convincente. Estes acessórios incluem o Rastreador Facial Focus 3 e o Rastreador Ocular Focus 3.

Como você pode imaginar, estes acessórios são projetados para oferecer aos usuários uma experiência mais imersiva na realidade virtual. O Rastreador Facial Focus 3, por exemplo, pode ser usado para rastrear o movimento de seus lábios, mandíbula, bochechas, queixo, dentes e até mesmo língua para transmitir isto para o mundo VR como uma expressão facial realista. Quando sincronizados com sua voz, estes movimentos bucais rastreados parecerão ainda mais credíveis quando se conversa com os outros em um ambiente de RV.

-

A HTC diz que isto será perfeito para colaborações virtuais, inclusive em sessões de treinamento VR, reuniões remotas Vive Sync e muito mais.

Entretanto, o Vive Focus 3 Eye Tracker está preparado para facilitar a realização de pesquisas, monitorar o olhar dos usuários e oferecer interações mais naturais durante as experiências de RV.

Como o Rastreador Facial, esta tecnologia pode ser usada para traduzir expressões faciais em realidade virtual, mas também pode ser usada de outras formas. Como o Focus 3 é principalmente um dispositivo VR empresarial, a esperança é que ele seja usado para analisar o movimento dos olhos dos usuários, verificar quando sua atenção e foco são atraídos e ajudar as empresas a melhorar suas ofertas como resultado.

O rastreador de olhos pode monitorar tudo, desde a posição dos olhos até o tamanho da pupila, posição dos olhos e abertura dos olhos. Isto pode ser usado para o mapeamento do calor e uso de rastreamento para estudar a intenção do usuário. O outro benefício do rastreamento ocular é que ele permite a renderização foveated. Isto significa que o fone de ouvido pode ajudar a otimizar a experiência, permitindo que os processadores gráficos determinem o que deve ser renderizado de acordo com o que o usuário está observando.

É empolgante ver mais destes tipos de acessórios aparecerem, pois isso só significa melhor VR para todos no futuro.

Escrito por Adrian Willings.