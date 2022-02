Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa por trás de um dos melhores headsets de realidade virtual do mercado, a HTC , fez uma parceria com a Holoride para levar a realidade virtual a um lugar que nunca esteve antes - o banco de trás do seu carro .

Essencialmente, a ideia é que os passageiros possam usar um fone de ouvido VR e transformar qualquer viagem de carro chata em uma atração imersiva do parque temático.

A Holoride promete adicionar emoções a cada viagem de carro "combinando o conteúdo XR com movimento em tempo real, localização e dados de navegação do carro e seu ambiente, criando experiências hiper-imersivas".

Felizmente, o uso desses dados evitará o terrível enjoo de movimento que imaginamos que viria ao tentar usar uma configuração tradicional de VR no carro.

O sistema permite que os usuários empreguem os mesmos "gestos intuitivos que fariam com dispositivos VR convencionais" - mas presumimos que existem medidas para impedir que você acerte o motorista na parte de trás da cabeça.

Holoride usará o headset Vive Flow da HTC , uma solução VR leve (189g) com um design inspirado em óculos de sol.

"Vive Flow é o dispositivo ideal para XR em movimento, por isso estamos entusiasmados com a parceria com o HTC Vive para dar aos usuários acesso direto ao Holoride. O design elegante e portátil dos óculos significa que os usuários podem desfrutar de uma experiência divertida e conectada em qualquer lugar eles vão." disse Nils Wollny, CEO e cofundador da Holoride.

"O Vive Flow cabe na palma da sua mão e ainda oferece uma experiência de tirar o fôlego", disse Shen Ye, Diretor Global de Hardware da HTC Vive. "Emparelhado com a tecnologia impressionante da Holoride, você poderá transformar passeios de carro em parques de diversões virtuais. Estamos muito animados em trabalhar com a Holoride para moldar o futuro do entretenimento de passageiros."

Se você quiser saber mais, o sistema Holoride será demonstrado no MWC na próxima semana . A empresa planeja lançar no segundo semestre de 2022.

Escrito por Luke Baker.